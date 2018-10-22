В украинских хранилищах уже почти 17 миллиардов кубов газа

Запасы газа в ПХГ с начала сезона закачки увеличились в 2,27 раза - до 16,9 млрд куб. м.

Запасы природного газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) с начала сезона закачки (9 апреля) увеличились в 2,27 раза, или на 9,47 млрд куб. м - до 16,9 млрд куб. м.

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Об этом свидетельствуют данные оператора газотранспортной системы Украины госкомпании «Укртрансгаз».

Согласно данным госкомпании, с 1 по 20 октября в хранилища было закачано 680 млн куб. м газа.

По состоянию на 20 октября запасы газа в ПХГ составляют 16,9 млрд куб. м, что на 0,15% меньше, чем на аналогичную дату 2017 года (16,93 млрд куб. м).

По данным «Укртрансгаза», c 1 по 20 октября Украина импортировала 645 млн куб. м газа (355,5 млн куб. м - через Словакию, 244,5 млн куб. м - через Венгрию, 45 млн куб. м - через Польшу). Собственная добыча c 1 по 20 октября составила 1,17 млрд куб. м, а транзит - 4,29 млрд куб. м.

Отмечается, что по состоянию на 20 октября украинские газовые хранилища заполнены на 54,62%.

Как сообщал УНИАН, Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" заявляет, что запасов природного газа в размере 16 млрд куб. м. в подземных хранилищах достаточно для комфортного прохождения отопительного сезона 2018/2019 годов.

В 2018 год наша страна вошла с рекордными за последние 5 лет запасами газа – 14,7 млрд куб. м.