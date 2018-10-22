Порошенко отреагировал на повышение тарифов на газ для населения

Порошенко поручил правительству расширить программу субсидий в связи с повышением тарифов на газ.

Президент Петр Украины Порошенко поручил правительству расширить программу субсидий в связи с повышением тарифов на газ.

Как сообщили в пресс-службе главы Украинского государства, об этом он сказал на встрече по случаю 22-й годовщины создания Счетной палаты Украины.

«Как президент я поставил правительству очень жесткое требование - мы должны защитить людей, расширить программу субсидий, увеличить средства на выполнение этой программы, чтобы от роста тарифов не пострадали наименее защищенные слои населения и вообще любой, для кого это повышение является критическим», - отметил глава государства, комментируя решение правительства.

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Президент напомнил ситуацию с повышением цены на газ в прошлый раз, когда благодаря внедрению субсидий удалось компенсировать расходы для наименее защищенных слоев населения и «снять страх» относительно этого решения.

«Мы подчеркиваем, что ни один человек, ни один бедный человек, ни одна незащищенная семья не почувствовала повышения тарифов на своем собственном бюджете», - подчеркнул Порошенко.

Как сообщал УНИАН, 19 октября Кабинет министров объявил о повышении с 1 ноября тарифов на газ для населения на 23,5% - до 8550 грн за тыс. кубометров.