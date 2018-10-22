"Нафтогаз" хочет инвестировать 35 миллиардов в добычу газа

Однако инвестиционный план ещё не утверждён набсоветом компании.

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" планирует в 2019 году инвестировать 34,5 миллиарда гривень в увеличение добычи природного газа.

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Об этом во время брифинга сообщил журналистам главный коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.

"В увеличение добычи - 34,5 миллиарда гривень, в ГТС - 7,3 миллиарда гривень. Общие инвестиции в 2019 году составят 43,5 миллиарда гривень", - сказал он.

Витренко добавил, что инвестиционный план ещё не утверждён наблюдательным советом компании.

Как сообщал УНИАН, "Нафтогаз" в 2017 году по сравнению с 2016 годом увеличил чистую прибыль на 48% - до 39,4 миллиарда гривень.

Справка УНИАН. НАК "Нафтогаз Украины" – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают порядка 90% газа и нефти в стране. НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через сеть АЗС.