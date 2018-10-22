Не дотягивает до рыночной: в "Нафтогазе" все еще недовольны ценой на газ для населения

Правительство повысило цену на газ для населения на 23,5% с 1 ноября этого года.

Несмотря на решение правительства о повышении цены на газ для населения на 23,5%, стоимость топлива в Украине все еще существенно ниже рыночного уровня.

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Об этом во время брифинга сообщил глава правления Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.

"После повышения, которое сейчас произошло, цена в Украине для населения еще существенно меньше европейской рыночной цены на газ", - сказал Коболев, добавив, что на европейском газовом рынке, на который ориентируется Украина, за последние время произошло существенное повышение цен.

В свою очередь, главный коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко отметил, что компания пока не ожидает дальнейшего роста цен на газ на европейском рынке.

"Мы не видим пока что стойкой тенденции к росту стоимости газа на европейских рынках", - сказал Витренко.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины с 1 ноября повысил цену на газ для населения на 23,5%, до 8550 гривень за тысячу кубометров.

Вопрос определения цены газа для нужд населения являлся предметом переговоров Украины с Международным валютным фондом.