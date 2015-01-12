Вице-президент ЕК по энергетике летит в Москву говорить о газе

Вице-президент Европейской комиссии по энергетическим вопросам Марош Шефкович (Maros Sefcovic) 14 января в Москве обсудит возможный "летний пакет" для решения газовых проблем между Украиной и Россией.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом на брифинге сообщила его пресс-секретарь Анна-Каиса Итконен (Anna-Kaisa Itkonen).

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«Вице-президент Шефкович будет в Москве в среду и встретится с министром энергетики Новаком, заместителем премьер-министра Дворковичем и главой «Газпрома» Миллером. Цель его визита - отслеживать имплементацию зимнего пакета и обсудить подготовку возможного летнего пакета», - сказала она.

Итконен подчеркнула, что аналогичный визит вице-президент Еврокомиссии уже совершил в Киев в ноябре 2014 года.