"Нафтогаз" планирует заплатить в бюджет почти 130 миллиардов налогов в 2019 году

Из этой суммы дивиденды составят 25,1 миллиарда гривень.

Ожидаемые поступления в государственный бюджет 2019 года от Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" составят 129 миллиардов гривень, из которых дивиденды – 25,1 миллиарда гривень.

Читайте такжеГройсман заявил, что 90% прибыли "Нафтогаза" будет возвращено в бюджет

Об этом в ходе пресс-конференции сообщил главный коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.

"Общая сумма запланированных поступлений составляет почти 130 миллиардов гривень", - сказал Витренко, добавив, что такие показатели поступлений заложены в госбюджете на 2019 год, который был проголосован парламентом в первом чтении.

Из этой суммы 25,1 миллиарда гривень составят дивиденды, 30,5 миллиарда гривень – рента, 20,2 миллиарда гривень – налог на прибыль.

Как сообщал УНИАН, 19 октября премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что 90% прибыли национального госходинга "Нафтогаз Украины" будет возвращено в государственный бюджет.

Как сообщал УНИАН, в 2017 году "Нафтогаз" уплатил в госбюджет более 100 миллиардов гривень налогов и дивидендов. В прошлом году госхолдинг увеличил чистую прибыль на 48% - до 39,3 миллиарда гривень.

Справка УНИАН. НАК "Нафтогаз Украины" – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают порядка 90% газа и нефти в стране. НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.