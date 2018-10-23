Гройсман отрицает возможность еще одного повышения цен на газ для населения

По его словам, в будущем цена на газ будет зависеть от импортной цены.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман исключил очередное повышение цен на газ для украинцев после того, как было принято решение поднять стоимость газа на 23,5% с 1 ноября.

"Вопрос о том, что надо делать еще одно повышение на 35% не стоит и не может стоять, этого не произойдет, потому что это неприемлемо для украинских граждан. И я здесь выступаю на стороне людей", - сказал Гройсман в программе Свобода слова в эфире телеканала ICTV.

По его словам, в будущем цена на газ будет зависеть от импортной цены.

Читайте такжеГройсман заявил, что 90% прибыли "Нафтогаза" будет возвращено в бюджет

Гройсман отметил, что правительство более года вело переговоры с Международным валютным фондом, чтобы найти оптимальное решение и не поднимать цену на газ для населения.

Как сообщал УНИАН, 19 октября премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что с 1 ноября цену на газ в Украине повысят на 23,5%. Следовательно, стоимость газа для населения составит 8550 грн за 1000 м3. До 1 ноября население будет получать газ по прежней цене – 6958 грн за 1000 м3.

В этот же день в МВФ сообщили, что Украина и Фонд договорились о новой 14-месячной программе сотрудничества, которая предусматривает предоставление $3,9 млрд.