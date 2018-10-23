Дуда считает "Северный поток-2" опасностью для Украины и Словакии

Польский президент считает новый газопровод сугубо политическим и стратегическим проектом России.

Газопровод "Северный поток-2" (Nord Stream 2) является политическим проектом, который представляет опасность для Украины и Словакии, и Варшава приложит все усилия, чтобы предотвратить его запуск.

Читайте такжеМеркель поменяла курс на импорт газа из США - СМИ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Польши Анджея Дуды.

По его словам, позиции Польши и Украины и Словакии по "Северному потоку-2" совпадают.

"Северный поток-2" - это инвестиция, которая не имеет ничего общего с экономическим расчетом. Это политическое и стратегическое задание, которое воплощает Россия", - подчеркнул польский президент.

Он добавил, что новый российский газопровод мог бы представлять опасность и для Польши, если бы не меры предосторожности, которые она реализует.

"Тот факт, что Европейский союз не помешал этим инвестициям, показывает, что европейские дела идут в неправильном направлении", - отметил Дуда.

Как сообщал УНИАН, в миссии США в Европейском союзе считают, что "Северный поток-2" подрывает стабильность в Европе, в том числе ее энергетическую безопасность, "предоставляя России еще один инструмент политического сдерживания европейских стран, особенно Украины".