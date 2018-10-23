Кабмин пока не планирует повышать цену на газ еще на 35%
Правительство пока не планирует проводить ещё одно повышение цены на газ для населения, чтобы привести её к рыночному уровню, что было одним из требований Международного валютного фонда для выделения очередного транша Украине.
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Об этом во время эфира на одном из телеканалов заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.
"Вопрос о том, чтобы делать ещё одно повышение (цены на газ для населения – УНИАН) на 35%, не стоит и не может стоять, этого не произойдет, потому что это неприемлемо для украинских граждан", - отметил он.
Что касается повышения цены на газ для населения в более далекой перспективе, то, по словам премьера, всё будет зависеть от мировой цены на голубое топливо.
"Всё будет зависеть от мировых цен на газ в целом и от того импортного паритета, как газ будет заходить", - сказал он.
Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины с 1 ноября повысил цену на газ для населения на 23,5%, до 8550 гривень за тысячу кубометров. По словам премьера, изначально МВФ требовал повысить цену на газ на 60%.
На сегодня цена газа для населения составляет 4942 гривни за тысячу кубометров, а с учетом налога на добавленную стоимость и сборов, включающих транспортировку, - 6958 гривень за тысячу кубометров.
Вопрос определения цены газа для нужд населения является предметом переговоров Украины с Международным валютным фондом. Представители Фонда ранее настаивали на том, что стоимость "голубого топлива" должна быть выравнена (поднята) до уровня импортного паритета.