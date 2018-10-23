Кабмин пока не планирует повышать цену на газ еще на 35%

По словам премьера, в более далекой перспективе повышение цены на газ для населения будет зависеть от мировой цены на голубое топливо.

Правительство пока не планирует проводить ещё одно повышение цены на газ для населения, чтобы привести её к рыночному уровню, что было одним из требований Международного валютного фонда для выделения очередного транша Украине.

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Об этом во время эфира на одном из телеканалов заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"Вопрос о том, чтобы делать ещё одно повышение (цены на газ для населения – УНИАН) на 35%, не стоит и не может стоять, этого не произойдет, потому что это неприемлемо для украинских граждан", - отметил он.

Что касается повышения цены на газ для населения в более далекой перспективе, то, по словам премьера, всё будет зависеть от мировой цены на голубое топливо.

"Всё будет зависеть от мировых цен на газ в целом и от того импортного паритета, как газ будет заходить", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины с 1 ноября повысил цену на газ для населения на 23,5%, до 8550 гривень за тысячу кубометров. По словам премьера, изначально МВФ требовал повысить цену на газ на 60%.

На сегодня цена газа для населения составляет 4942 гривни за тысячу кубометров, а с учетом налога на добавленную стоимость и сборов, включающих транспортировку, - 6958 гривень за тысячу кубометров.

Вопрос определения цены газа для нужд населения является предметом переговоров Украины с Международным валютным фондом. Представители Фонда ранее настаивали на том, что стоимость "голубого топлива" должна быть выравнена (поднята) до уровня импортного паритета.