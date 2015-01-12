Саудовский принц: цена на нефть никогда больше не поднимется до $100

Цена на нефть никогда больше не поднимется до $100 за барр., уверен внук первого короля Саудовской Аравии и один из наиболее успешных арабских инвесторов принц Аль-Валид ибн Талал Аль Сауд, передает РБК

«Если поставки нефти останутся на нынешнем уровне, а спрос останется таким же слабым, лучше готовиться к тому, что цены продолжат падать. Если поставки сократятся, а спрос вырастет, цены могут пойти вверх. Но я уверен, что мы никогда больше не увидим цену в $100. Как я уже говорил год назад, цена на нефть более чем в $100 за барр. искусственна», – заявил принц в интервью изданию USA Today.

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Ибн Талал выразил сомнение в том, что крупнейшим производителям нефти удастся договориться о снижении добычи, чтобы сократить объемы предложения на мировом рынке и добиться роста цен.

«Это практически невозможно. Мы не можем доверять всем странам ОПЕК. И мы не можем доверять не входящим в ОПЕК странам. В 1980-х и в 1990-х годах Саудовская Аравия сокращала объемы добычи, однако остальные обманули нас и захватили нашу часть рынка», – заявил принц, отметив, что отказ властей Саудовской Аравии снижать объемы добычи был в нынешней ситуации разумным решением, так как сокращение объемов добычи на саудовских месторождениях лишь привело бы к сокращению доли королевства на мировом нефтяном рынке.

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В то же время ибн Талал категорически отверг предположения о том, что причины столь резкого падения нефтяных цен лежат в области геополитики и связаны с попытками США и их союзников (в том числе и Саудовской Аравии) надавить на Россию.