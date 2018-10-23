Киевлянам объяснили, как избежать доначислений в платежках за газ

В КГГА отметили, что единственным правильным решением данной проблемы является установка поквартирного счетчика учета потребления газа.

Киевская городская государственная администрация не может отменить доначисления в платежках за газ предприятием "Киевгаз" для жителей столицы в период отсутствия горячей воды в Киеве.

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Об этом на брифинге журналистам сообщил заместитель главы КГГА Петр Пантелеев.

"Существует законодательная норма, которая говорит о том, что при отсутствии горячего водоснабжения люди нагревают воду, пользуясь газовой плитой, поэтому идут начисления за газ. Это происходит каждый год... Поэтому есть законодательная норма о доначислении. Изменить ее мы не можем", - заявил он.

Пантелеев сообщил, что единственным правильным решением данной проблемы является установка поквартирного счетчика учета потребления газа.

По его словам, на данный момент у 40,5% абонентов "Киевгаза", то есть у 316 тыс. из 780 тыс., не уставлены данные счетчики.

"Киевгаз" по программе, утвержденной НКРЭКУ, до конца 2021 года обязан установить счетчики в каждой из этих 316 тыс. квартир. Такая робота сейчас происходит. За этот год уже установлено более 22 тыс. счетчиков", - заявил Пантелеев.

Также он сообщил, что все желающие установить счетчик могут обратиться в сервисный центр "Киевгаза".

"Поэтому, пожалуйста, кто желает, обращайтесь в "Киевгаз" и бесплатно устанавливайте счетчик", - уточнил он.

Как сообщал УНИАН, "Киевгаз" в платежках за сентябрь для жителей столицы доначислил плату за все месяцы отсутствия горячей воды, несмотря на то, что большое количество потребителей пользуется электрическими бойлерами.

После этого, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что владельцы квартир, которые получили платежки за газ с доначислением за период отсутствия горячей воды в столице, не должны платить за эту услугу.