В Укрэнерго озвучили официальную позицию относительно прогресса в корпоратизации компании

В "Укрэнерго" обнародовали официальную позицию относительно прогресса корпоратизации компании и ее очередного этапа - инвентаризации и оценки имущества.

В компании напоминают, что вчера, 22 октября, Министерство энергетики и угольной промышленности провело встречу с представителями международных финансовых организаций (ЕБРР, USAID, офиса Министерства энергетики США в Посольстве США в Украине, Европейского Инвестиционного Банка в Украине, Представительства Европейского Союза в Украине и Энергетического Сообщества) под председательством министра Игоря Насалика с целью обсуждения вопросов корпоратизации государственных предприятий и в частности — ГП «НЭК «Укрэнерго».

Во время встречи Игорь Насалик отметил, что Министерство приложило усилия, чтобы процесс формирования наблюдательных советов был максимально прозрачным и понятным. Как пример — Наблюдательный совет ГП «НЭК «Укрэнерго» полностью сформирована в соответствии с европейскими требованиями и стандартами и утверждена соответствующим приказом Минэнергоугля от 19 октября 2018 года № 520. В то же время Министр указал на «недостатки в процессе корпоратизации, среди них — перенос сроков проведения инвентаризации и расхождения в предоставленных документах относительно оценки имущества, что стало причиной отрицательных заключений Комиссии по реорганизации (преобразования) ГП «НЭК «Укрэнерго», отмечают в компании.

"Несмотря на то, что на эту встречу ГП «НЭК «Укрэнерго» не были приглашены, не можем не отметить положительные сдвиги в процессе реформы корпоративного управления и выражаем надежду на дальнейшее конструктивное взаимодействие с Министерством, согласование условий контрактов членов Наблюдательного совета для полноценного запуска ее работы", - говорится в сообщении.

Одновременно Укрэнерго настаивает на том, что предоставленные Комиссии по реорганизации (преобразования) ГП «НЭК «Укрэнерго» документы являются действующими, были посланы в определенные законодательством сроки и согласованные ответственными инстанциями.

"А именно: результаты инвентаризации (согласованные Комиссией и утверждены Минэнерго); отчет по оценке (подготовленный независимым оценщиком и рецензируемый ФГИУ); передаточный баланс (подготовлен предприятием и заверенный независимым аудитором)", - подчеркнули в компании.