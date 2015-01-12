«Энергоатом» привлек у «Диамантбанка» кредит на 70 млн грн

Оператор всех действующих атомных станций Украины госпредприятие «НАЭК «Энергоатом» по результатам открытых тендерных торгов заключило договор с «Диамантбанком» на привлечение мультивалютного кредита на сумму 70 млн грн сроком на 1 год.

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Согласно сообщению на сайте «Государственные закупки», «Диамантбанк» предложил кредит в гривне под 24% годовых, в долларах – под 14% годовых.

Также сообщается, что в тендере принимал участие «Банк инвестиций и сбережений», который проиграл торги, предложив более высокую ставку по кредитам – 25% в гривне и 15% в долларах.

Ранее УНИАН сообщал, что «Энергоатом» возьмет у «Укрэксимбанка» кредит на 750 млн гривень.

Справка УНИАН. Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства около 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На НАЭК «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность всех АЭС страны.