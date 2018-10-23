"Нафтогаз" заключил договор о поставке газа для двух арестованных ТЭЦ Дубневичей

Управляющая компания признала накопленные долги ТЭЦ в размере 305,2 млн грн и подтвердила свои права на управление данным имуществом.

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" заключила договор о поставке природного газа по льготной цене с предприятием «Гарант Энерго М», которое по итогам конкурса, проведенного Национальным агентством Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) в середине сентября, является управляющим Новораздольской и Новояворовской ТЭЦ в Львовской области. Об этом сообщает пресс-служба НАК.

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Согласно сообщению, это первый случай, когда "Нафтогаз" заключает договор на поставку газа объектам теплокоммунэнерго, имущество которых арестовано и передано в управление АРМА.

"Нафтогаз" полностью выполнил обязательства, возложенные на компанию правительственным постановлением. Мы воспользовались всеми возможностями, чтобы как можно скорее заключить договор на условиях, предусмотренных законодательством и обеспечить теплом почти 70 тыс. жителей Львовщины, которые зависят от работы Новораздольской и Новояворовской ТЭЦ", - цитирует пресс-служба первого заместителя председателя правления "Нафтогаза" Сергея Перелому.

Договор заключен на условиях, предусмотренных постановлением Кабинета Министров №187 от 22 марта 2017 года "О возложении специальных обязательств на субъектов рынка природного газа для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка природного газа".

Также указано, что для заключения данного договора «Гарант Энерго М» открыл счета со специальным режимом использования и выполнил требование Закона Украины «О теплоснабжении», признав накопленные ТЭЦ долги в размере 305,2 млн грн и подтвердив свои права на управление имуществом.

Как сообщал УНИАН, 9 октября Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), выдала лицензии на право осуществления хозяйственной деятельности по производству электрической и тепловой энергии предприятию «Гарант Энерго М», которое по итогам конкурса, проведенного АРМА в середине сентября, является управляющим Новораздольской и Новояворовской ТЭЦ, владельцы которых подозреваются в завладении более 300 млн куб. м природного газа НАК «Нафтогаз Украины» на сумму более 1,4 млрд грн.

В январе этого года детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры задержали во Львове четырех должностных лиц компаний «Энергия-Новый Раздол», «Энергия-Новояворовск» и «Энергия», учредителями которых являются народные депутаты Богдан и Ярослав Дубневичи, по подозрению в завладении более 300 млн куб. м природного газа Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» на сумму более 1,4 млрд грн.

В конце августа этого года Апелляционный суд Киева оставил в силе решение суда предыдущей инстанции о передаче во временное управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами (АРМА) арестованных Новояворовской и Новораздольской ТЭЦ.

Имущественные комплексы "Новораздольская ТЭЦ" и "Новояворовская ТЭЦ" были переданы в управление АРМА, в рамках уголовного производства на основании постановлений следственного судьи Соломенского районного суда Киева от 12 июня.