По доначисленным в платежках суммам за газ киевляне заплатят 200 миллионов гривень (видео)

Тем, кто греет воду бойлером и платит больше за электроэнергию, все-равно платит еще и за газ.

В Киеве разослали доначисления за газ, согласно которого 200 миллионов гривень киевляне заплатят за то, что почти полгода просидели без горячей воды.

Этот пункт появился в платежках за этот месяц. Чиновники толкуют, когда в стране нет горячей воды, люди греют воду на газу, а потому должны за это заплатить. Причем наличие бойлера - не является основанием не платить, говорится в сюжете ТСН.

Жители киевской многоэтажки уже восемь лет не имеют горячей воды. Поэтому каждый житель уже давно установил себе бойлер. Однако каждый из них в этом месяце получил платежку с долгом за газ. За то, что нет централизованной горячей воды, следует дополнительно оплатить за газ, на котором будто-то грели воду, чтобы помыться.

В отделении "Киевгаза" очередь. Стены расклеены сообщениями, что платить больше за газ при отсутствии горячего водоснабжения, предусмотрено постановлением Кабмина. И тем, кто греет воду бойлером и платит больше за электроэнергию, все-равно платит еще и за газ.

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"Я посчитал эту платежку. Будут собирать в размере более 200 млн грн", - говорит эксперт.

Эксперт по энергетическим вопросам уже подсчитал, сколько люди дополнительно заплатят. Сейчас он с коллегами ломает голову, как можно это обжаловать в суде. Однако, пока единственный метод не платить - это счетчик.

"Киевгаз" должен ставить, но у него худшая ситуация по стране, он поставил только 15% квартир оборудовал счетчиками. Они должны поставить счетчики в квартиры, потому что эти деньги были заложены в тарифы", - говорит эксперт.

Тем временем Ольга, которой пришла платежка на полтысячи за газ, с оплатой решила подождать и уже изучает вопрос, как поставить в квартире счетчик газа.

В "Киевгазе" письменно сообщили, что абонентов они обеспечат счетчиками до 2021 года. А кто хочет быстрее, может это сделать за свой счет. Обойдется это примерно в 3 тысячи гривень.

Как сообщал УНИАН, "Киевгаз" в платежках за сентябрь для жителей столицы доначислил плату за все месяцы отсутствия горячей воды, не смотря на то, что большое количество потребителей пользуется электрическими бойлерами.

После этого, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что владельцы квартир, которые получили платежки за газ с доначислением за период отсутствия горячей воды в столице, не должны платить за эту услугу.