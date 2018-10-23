Президент Польши призвал Германию отказаться от строительства «Северного потока - 2»

По словам Дуды, второй газопровод, проходящий по дну Балтийского моря, приведет к нарушению «энергетического баланса».

Президент Польши Анджей Дуда во время визита в Берлин призвал отказаться от строительства газопровода «Северный поток - 2».

Об этом он заявил сегодня во время совместной пресс-конференции с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером, передает Deutsche Welle.

По словам Дуды, второй газопровод, проходящий по дну Балтийского моря, приведет к нарушению «энергетического баланса».

Президент Польши считает, что новый газопровод приведет к доминирующему положению одного поставщика, а также затруднит энергоснабжение некоторых восточноевропейских стран.

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«Нас удивляет, что Еврокомиссия не выступила с однозначно негативной оценкой (проекта «Северный поток - 2» - УНИАН),- сказал он, подчеркнув, что речь идет о политическом, а не общественном проекте.

Дуда заявил, что Польша не считает необходимым строительство «Северного потока – 2», поскольку европейские страны могут закупать большее количество сжиженного природного газа, указав на предложение Соединенных Штатов о продаже СПГ. В свою очередь Штайнмайер подчеркнул, что решение о закупке сжиженного газа является не политическим, а экономическим.

Как сообщал УНИАН, проектом «Северный поток-2» предусмотрено строительство и работа двух веток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию. Новый трубопровод в обход Украины планируют построить рядом с уже существующим «Северным потоком-1».

Строительство газопровода должно завершиться до конца 2019 года. Протяженность трубопровода составит 1220 км, он должен соединить российскую Усть-Лугу и немецкий Грайфсвальд.

Украина выступает против строительства «Северного потока-2».