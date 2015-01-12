Цена нефти Brent упала ниже $48 за баррель впервые с весны 2009 года

Февральский фьючерсный контракт по состоянию на 17:00 снизился на 4,5% до 47,95 доллара за баррель, передает Прайм.

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На этом фоне рубль сегодня дешевеет к доллару и евро. Так, по состоянию на 17:00 курс доллара к рублю на Московской бирже вырос на 1,85 рубля по сравнению с уровнем закрытия предыдущего дня и достиг 63,4 рубля. Курс евро к рублю вырос на 2,85 рубля до 75,1 рубля.

Ранее УНИАН сообщал, что стоимость нефти сорта Brent на торгах лондонской биржи ICE опустилась ниже 49 долларов.