Цена нефти Brent упала ниже $48 за баррель впервые с весны 2009 года
19:12, 12 января 2015Энергетика
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Стоимость нефти сорта Brent на торгах лондонской биржи ICE опустилась ниже 48 долларов впервые с весны 2009 года.
Цена барреля нефти Brent упала до $47,95 / Фото УНИАН
Февральский фьючерсный контракт по состоянию на 17:00 снизился на 4,5% до 47,95 доллара за баррель, передает Прайм.
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На этом фоне рубль сегодня дешевеет к доллару и евро. Так, по состоянию на 17:00 курс доллара к рублю на Московской бирже вырос на 1,85 рубля по сравнению с уровнем закрытия предыдущего дня и достиг 63,4 рубля. Курс евро к рублю вырос на 2,85 рубля до 75,1 рубля.
Ранее УНИАН сообщал, что стоимость нефти сорта Brent на торгах лондонской биржи ICE опустилась ниже 49 долларов.
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