«Нафтогаз» уже взыскал с «Газпрома» $18 миллионов долга по решению Стокгольмского арбитража

Уже два месяца подряд «Нафтогаз» взыскивает с «Газпрома» по 9 млн долл.

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» уже взыскала 18 млн долл. с компании «Газпром» (Россия) в счет оплаты долга по решению Стокгольмского арбитража.

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Об этом на своей странице в Facebook написал главный коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.

«Кстати, в дополнение к 2,1 млрд долл., которые в соответствии с решением арбитража мы уже взыскали с «Газпрома» в виде газа, мы также уже взыскали с «Газпрома» 18 млн долл. денежными средствами. Уже два месяца подряд мы взыскиваем с «Газпрома» деньгами 9 млн долл.», - написал Витренко.

Как сообщал УНИАН, 10 октября «Нафтогаз» направил «Газпрому» заявление о зачислении переплаты за транзит газа в счет погашения пени, которая начисляется на задолженность российского монополиста согласно арбитражному решению по транзитному контракту от 28 февраля 2018 года.

В компании напомнили, что Стокгольмский арбитраж пересмотрел формулу ценообразования на газ по контракту на поставку газа в Украину, таким образом уменьшив его стоимость, что автоматически привело к снижению ставки стоимости услуг и общей стоимости услуг транзита газа, предоставляемых "Нафтогазом".

В конце сентября главный коммерческий директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что из-за отказа «Газпрома» поставлять «Нафтогазу» с марта 2018 года газ по цене, которая была определена решением Стокгольмского арбитража, «Нафтогаз», покупая газ на европейском рынке, понес более 110 млн долл. убытков, которые «Газпром» должен будет компенсировать украинской стороне.

В конце февраля 2018 года российский монополист «Газпром» проиграл судебную тяжбу с «Нафтогазом» в Стокгольмском арбитраже по транзитному контракту, по решению которого российская компания должна выплатить украинской стороне 4,6 млрд долл.

При этом, с учетом решения арбитража по контракту на поставки газа окончательная сумма расчетов между компаниями составляет 2,6 млрд долл. в пользу «Нафтогаза».

На фоне проигрыша «Газпром» заявил о намерении расторгнуть контракт на поставку и транзит газа с Украиной в судебном порядке. В 20-х числах марта «Газпром» официально уведомил «Нафтогаз» о том, что он отказывается исполнять решение арбитража.

В конце мая «Нафтогаз Украины» начал процесс принудительного взыскания с «Газпрома» долга в 2,6 млрд долл. в зарубежных судах. Процессы по аресту активов «Газпрома» проходят в Англии, Швейцарии и Нидерландах. Среди интересующих украинскую сторону активов - акции компаний-операторов газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2».