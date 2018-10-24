Повышение тарифа для Укргидроэнерго может негативно отразиться на угольной отрасли - нардеп

Народный депутат сообщил, что ему известно о том, что НКРЭКУ намерена уменьшить стоимость угля в тарифе ТЭС с 2535 грн. до 2090 грн. за тонну.

Существуют высокие риски сложностей в прохождении отопительного сезона в связи с возможным дефицитом угля на складах тепловых станций. Такое мнение высказал народный депутат Михаил Бондарь, комментируя решение НКРЭКУ повысить тариф компании «Укргидроэнерго» на 43%, что автоматически приведет к снижению возможностей тепловых станций закупать уголь (на сумму 946 млн. грн.).

«Сегодня тепловая энергетика не обеспечена углем собственной добычи, приходится докупать уголь за рубежом, риски очень высокие, что это приведет к проблемам во время отопительного сезона», - отметил Михаил Бондарь.

Народный депутат сообщил, что ему известно о том, что НКРЭКУ намерена уменьшить стоимость угля в тарифе ТЭС с 2535 грн. до 2090 грн. за тонну. Эксперты на рынке энергетики уже подчеркивали, что это приведет к недополучению госшахтами средств в размере 261 млн. грн.

«Буквально в пятницу (19 октября) проходили комитетские слушания в парламенте, и были подняты эти вопросы, на слушаниях были представители профсоюзов, НКРЭКУ, Минфина и Минэнерго. Риски есть», - сообщил Михаил Бондарь.

По мнению народного депутата, правительство сегодня не имеет понимания, как именно реформировать угольную отрасль, отсюда – решение НКРЭКУ о повышении тарифа для гидроэнергетики и отсутствие любых решений по поддержке угольной отрасли страны.

«По шахтам вопрос назрел давно, стратегии выхода из кризиса в правительстве не видят - приватизировать или закрывать. Каждый год в бюджете не хватает средств на модернизацию шахт, на закрытие убыточных шахт, на спасателей, на безопасность, на оплату труда, нет тех средств, в которых у угольщиков есть потребность. К сожалению, нет понимания финансирования отрасли. И даже в рамках программы кредитования шахт под госгарантии не нашлось ни одного государственного или частного банка, который готов бы был профинансировать отрасль, чтобы дать ей вторую жизнь», - сообщил Михаил Бондарь.

16 октября Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) пересмотрела тарифы и инвестпрограмму Укргидроэнерго.

Как ранее сообщалось, по мнению эксперта Института энергетических стратегий Юрия Корольчука, Постановление НКРЭКУ (№ 1486 от 28.12.2017) о повышении тарифа на отпуск электроэнергии государственной компании "Укргидроэнерго" может войти в конфликт с законодательством Украины и быть по сути незаконным.

Напомним, в СМИ отмечают, что «Укргидроэнерго» остается самым рентабельным видом генерации электроэнергии. В частности, тариф ГЭС обеспечивает рентабельность «Укргидроэнерго» на уровне до 50%. Зато фактические объемы инвестиций стабильно не дотягивают до плановых. В частности, в 2015 г компания профинансировала только 85% от запланированных вложений, в 2016-м - 78%, а в прошлом году - только 60%.