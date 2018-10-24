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Гройсман уверяет, что в этом отопительном сезоне цена на газ больше повышаться не будет

12:43, 24 октября 2018
Энергетика
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Кабмин не будет повышать цену на газ для населения до конца отопительного сезона / фото УНИАН

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Об этом на заседании правительства сообщил премьер-министр Владимир Гройсман. 

"Начинают говорить, что в этом году, или в этом отопительном сезоне, еще раз будет повышаться цена на газ в стране на 35%. Я хочу четко сказать: ни в этом году, ни в этом отопительном сезоне больше цена на газ повышаться не будет. Точка", - заявил он.

По словам премьера, это решение является абсолютно твердым.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины с 1 ноября повысил цену на газ для населения на 23,5%, до 8550 грн за тыс. кубометров. По словам премьера, изначально Международный валютный фонд требовал повысить цену на газ на 60%.

На сегодня цена газа для населения составляет 4942 грн за тысячу кубометров, а с учетом налога на добавленную стоимость и сборов, включающих транспортировку, - 6958 грн за тысячу кубометров.

Вопрос определения цены газа для нужд населения является предметом переговоров Украины с Международным валютным фондом. Представители Фонда ранее настаивали на том, что стоимость «голубого топлива» должна быть выравнена (поднята) до уровня импортного паритета.

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Теги: #отопительный сезон#цены на газ#цена газа для населения