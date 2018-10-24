Гройсман уверяет, что в этом отопительном сезоне цена на газ больше повышаться не будет

По его словам, это решение является абсолютно твердым.

Кабинет министров Украины больше не будет повышать цену на природный газ для населения до конца отопительного сезона 2018/2019 годов.

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Об этом на заседании правительства сообщил премьер-министр Владимир Гройсман.

"Начинают говорить, что в этом году, или в этом отопительном сезоне, еще раз будет повышаться цена на газ в стране на 35%. Я хочу четко сказать: ни в этом году, ни в этом отопительном сезоне больше цена на газ повышаться не будет. Точка", - заявил он.

По словам премьера, это решение является абсолютно твердым.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины с 1 ноября повысил цену на газ для населения на 23,5%, до 8550 грн за тыс. кубометров. По словам премьера, изначально Международный валютный фонд требовал повысить цену на газ на 60%.

На сегодня цена газа для населения составляет 4942 грн за тысячу кубометров, а с учетом налога на добавленную стоимость и сборов, включающих транспортировку, - 6958 грн за тысячу кубометров.

Вопрос определения цены газа для нужд населения является предметом переговоров Украины с Международным валютным фондом. Представители Фонда ранее настаивали на том, что стоимость «голубого топлива» должна быть выравнена (поднята) до уровня импортного паритета.