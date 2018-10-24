МВФ требует повышения цены на газ еще на 40% - СМИ

Кредитор ожидает очередного повышения весной 2019 года - на 15%, а следующее запланировано на осень 2019 года.

В рамках договоренности с МВФ цена на газ для населения может вырасти еще на 40%, пишет "Экономическая правда".

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По информации собеседника издания, знакомого с позицией МВФ, программа сотрудничества с кредитором предусматривает доведение цены на газ до рыночной, а это значит, что вырасти цена, по договоренностям, должна еще на 40%.

"Рыночная цена" рассчитывается на базе импортного паритета - средней цены на импортный газ за определенный период. Эта составляющая в структуре цены на газ для потребителей является наибольшей. Она включает прогнозную цену на немецкой газовой торговой площадке (хаб NCG), а также стоимость транспортировки газа от NCG к западной границе Украины через Германию, Чехию и Словакию.

Если раньше речь шла о разовом повышении тарифов, сейчас то же самое предлагается сделать в несколько этапов. У Украины есть год на это.

Собеседники издания, знакомые с ходом переговоров и позицией кредитора, указывают на то, что в МВФ уверены, что не выполнить такие "льготные условия" повышения цены на газ Украина не сможет.

По информации издания, кредитор ожидает очередного повышения весной 2019 года - на 15%, а следующее запланировано на осень 2019 года.

Каким именно будет шаг повышения, будет зависеть также от ситуации на мировых сырьевых рынках.

Напомним, сегодня премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил, что Кабинет министров Украины больше не будет повышать цену на природный газ для населения до конца отопительного сезона 2018/2019 годов.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины с 1 ноября повысил цену на газ для населения на 23,5%, до 8550 грн за тыс. кубометров. По словам премьера, изначально Международный валютный фонд требовал повысить цену на газ на 60%.

На сегодня цена газа для населения составляет 4942 грн за тысячу кубометров, а с учетом налога на добавленную стоимость и сборов, включающих транспортировку, - 6958 грн за тысячу кубометров.

Вопрос определения цены газа для нужд населения является предметом переговоров Украины с Международным валютным фондом. Представители Фонда ранее настаивали на том, что стоимость «голубого топлива» должна быть выравнена (поднята) до уровня импортного паритета.