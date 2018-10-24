"Укрнафта" требует взыскать $50 миллионов с России из-за захвата АЗС компании в Крыму

Также в пресс-службе компании сообщили, что Верховный суд Швейцарии подтвердил правомерность Международного арбитражного суда рассматривать спор по иску «Укрнафты» против РФ.

Крупнейшая нефтедобывающая компания в Украине - «Укрнафта» требует в Международном арбитражном суде взыскать 50 млн долл. с России по делу об утрате компанией своей сети АЗС на территории оккупированного полуострова Крым в 2014 году, сообщает пресс-служба компании.

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Согласно сообщению пресс-службы, Верховный Суд Швейцарии принял решение, которым подтвердил правомерность обращения «Укрнафты» в Международный арбитражный суд для защиты своих активов в Крыму.

Пресс-служба напомнила, что после захвата Крыма в 2014 году РФ с применением силы лишила «Укрнафту» прав собственности на 16 автозаправочных станций.

В свою очередь, "Укрнафта", опираясь на договор между Кабинетом министров Украины и правительством РФ о поощрении и взаимной защите инвестиций 1998 года, подала жалобу в Международный арбитражный суд.

После этого арбитраж определил Швейцарию в качестве места арбитража.

Однако РФ не признала компетенцию Международного арбитражного суда и обжаловала решение суда, которым он признавал наличие у него юрисдикции, в Верховном Суде Швейцарии.

"Верховный Суд Швейцарии подтвердил своим решением правомерность Международного арбитражного суда рассматривать спор по иску «Укрнафты» против РФ на основании упомянутого договора. Соответственно, арбитражное производство продолжится, и в ближайшее время ожидается окончательное решение по существу дела. "Укрнафта" ожидает, что это решение подтвердит ее право на компенсацию в 50 млн долл. от РФ за экспроприацию имущества", - сообщила пресс-служба.

Пресс-служба добавила, что решение Верховного Суда Швейцарии также может повлиять на решения других судов в аналогичных делах украинских компаний против РФ.

Как сообщал УНИАН, в июле 2017 года Постоянный третейский суд в Гааге принял к рассмотрению иск крупнейшей нефтедобывающей компании в Украине - «Укрнафты» - против Российской Федерации по делу об утрате компанией своей сети АЗС на территории оккупированного полуострова Крым в 2014 году.

В середине января 2016 года «Укрнафта» обратилась в Международный арбитражный суд в Гааге с иском против России в связи с потерей своей сети автозаправочных станций вследствие аннексии Крыма в марте 2014 года.

По информации компании, основанием для обращения в суд послужило двустороннее соглашение о защите инвестиций между Украиной и Российской Федерацией 1998 года, в соответствии с которым каждая из сторон приняла на себя обязательства не национализировать и не экспроприировать инвестиции, вложенные инвесторами другой стороны, без своевременной выплаты справедливой компенсации.

Справка УНИАН. ПАО «Укрнафта» – крупнейшая нефтедобывающая компания Украины. Ее доля в общегосударственной добыче нефти с газовым конденсатом в 2017 году составила 65,7%, доля в общей добыче газа – 5,3%. На балансе предприятия находится 43 буровых установки, 1936 нефтяных и 168 газовых скважин. «Укрнафта» владеет 537 АЗС в большинстве регионов Украины.

50%+1 акция компании принадлежит НАК «Нафтогаз Украины».