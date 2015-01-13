Цены на нефть упали уже до $46,5

К 8.50 мск фьючерсы на Brent подешевели на $0,92 до $46,51 за баррель, а фьючерсы на WTI - на $0,72 до $45,35. Цены на оба эталона снижаются семь недель подряд и находятся на минимальных уровнях с апреля 2009 года, сообщает Reuters.

"Череда пессимистичных прогнозов (цены нефти), сделанных аналитиками, оказывает давление на цены", - говорится в отчете банка ANZ.

Аналитики банка Goldman Sachs снизили прогноз среднегодовой цены Brent в 2015 году до $50,40 за баррель с $83,75, а прогноз для WTI - до $47,15 за баррель с $73,75. По их мнению, инвестиции в добычу сланцевой нефти начнут сокращаться, если американский эталон будет стоить около $40 значительную часть первого полугодия.

Читайте такжеЦена нефти Brent упала ниже $48 за баррель впервые с весны 2009 годаАналитики голландского банка ABN Amro снизили прогноз среднегодовой цены Brent в 2015 году до $60 за баррель, а WTI - до $55.

Импорт нефти в Китае в декабре достиг рекордного значения, впервые превысив 7 миллионов баррелей в сутки.