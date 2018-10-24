Украина накопила достаточно газа для отопительного сезона

По словам премьер-министра, отопительному сезону ничего не угрожает.

Украина накопила достаточные запасы газа в подземных хранилищах для нормального прохождения отопительного сезона 2018-2019 годов.

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Об этом сообщил в ходе заседания правительства премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"Накоплен достаточный уровень запасов газа в хранилищах. Это означает, что отопительному сезону ничего не угрожает", - сказал премьер.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 20 октября запасы природного газа в подземных хранилищах Украины с начала сезона закачки (9 апреля) увеличились в 2,27 раза, или на 9,47 миллиарда кубометров - до 16,9 миллиарда кубометров. Украинские газовые хранилища заполнены почти на 55%.

В 2018 год наша страна вошла с рекордными за последние 5 лет запасами газа – 14,7 миллиарда кубометров.