Итальянская компания покинула проект "Роснефти" на шельфе Черного моря - РосСМИ

Проекты итальянской "Eni" и "Роснефти" по геологоразведке на шельфе Черного моря приостановлены из-за международных санкций.

Итальянская Eni вышла из проекта с "Роснефтью" на шельфе Черного моря.

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Об этом сообщает Коммерсант со ссылкой на сотрудника аппарата правительства России.

"После завершения в марте 2018 года бурения первой сверхглубоководной поисковой скважины на лицензионном участке "Западно-Черноморская площадь" на шельфе Черного моря компания Eni реализовала свое право на выход из проекта, который состоялся в марте 2018 года", - говорится в сообщении.

Соглашение о совместной разведке и разработке Центрально-Баренцевского (СП Barentsmorneftegaz) и Федынского (Fedynskmorneftegaz) участков в Баренцевом море, а также Западно-Черноморской (Shatskmorneftegaz) площади в Черном море было достигнуто в 2012 году. Eni получила в проектах 33,33%.

Издание подчеркивает, что проекты Eni и "Роснефти" по геологоразведке приостановлены из-за международных санкций. В российской компании ранее заявляли, что о ликвидации совместных проектов речи не идет. В самой Eni также не подтвердили информацию, пообещав, что будут выполнять свои обязательства до тех пор, пока это будут позволять международные санкции.