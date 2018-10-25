Украины сегодня может полностью отказаться от импорта газа – эксперт

Сейчас Украина потребляет около 32 млрд кубов газа в год, из них 16 млрд - собственной добычи.

Украина сегодня имеет возможности полностью отказаться от импорта газа и перейти на голубое топливо собственной добычи. Однако сделать это к ранее заявленной дате - 2020 году - вряд ли удастся.

Такое мнение высказал глава биржевого комитета Украинской энергетической биржи Алексей Дубовский, передает «Обозреватель».

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"В 2020 году Украина должна была выйти на энергонезависимость. НАК "Нафтогаз" представил программу, что будет расти добыча к 2020 году, будем сами себя обеспечивать. На сегодняшний момент Украина потребляет около 32 млрд кубов газа в год, из них 16 млрд сами добываем, а остальное импортируем", - отметил эксперт.

"Если посмотреть на программу-2020, она предполагала, что будет рост добычи. Но по итогам 2017-18 года эти планы остались только планами. Какой-то определенный прирост есть. Но сама добыча - довольно длительный процесс. Когда буровая компания пробуривает скважину, нет гарантии, что именно из этой скважины пойдет газ, она может оказаться пустой. Определенные риски есть", - добавил он.

По словам Дубовского, риски также связаны с отводом лицензий на разработку недр.

"На сегодняшний день правительство приняло решение, что эти спецразрешения будут продаваться на Prozorro-продажах. Есть надежда, что доступ к лицензиям будет у большего количества добывающих компаний. И не только "Нафтогаз" в лице своей дочерней компании "Укргаздобыча" будет бурить, но и частные компании", - пояснил он.

"Мы надеемся, что пусть и с затяжкой, но Украина выйдет на энергонезависимость", - добавил эксперт.