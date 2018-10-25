Нефть дешевеет - Brent пытается удержаться выше $75 за баррель

Brent подешевела до $75,73 за баррель, WTI - до $66,42 за баррель.

Цены на нефть снижаются утром в четверг в условиях распродажи на мировых фондовых рынках, а также из-за страхов по поводу спроса на сырье.

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Об этом сообщает Reuters.

"К 9:25 фьючерсы на североморскую смесь Brent опустились на 0,58 процента до 75,73 доллара за баррель. Фьючерсные контракты на WTI торговались по 66,42 доллара за баррель, что на 0,6 процента ниже предыдущего закрытия", - говорится в сообщении.

С начала октября североамериканский бенчмарк подешевел практически на 10 процентов, Brent – почти на 9 процентов.

Среди других факторов давления на котировки аналитики называют последовательный рост запасов сырья в США.

По данным Управления энергетической информации (EIA), запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 6,3 миллиона баррелей до 422,79 миллиона.

При этом добыча нефти в США в обзорный период осталась на уровне 10,9 миллиона баррелей в сутки, следует из данных.