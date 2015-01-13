Украина в декабре сократила потребление газа почти на 20%

При этом, по данным «Нафтогаза», промышленность, ТКЭ и бюджетные учреждения превысили лимиты использования природного газа на 25,6%.

«При плане на месяц на уровне 2,4 млрд куб. м этими категориями фактически было потреблено около 3 млрд куб. м газа. Население в прошлом месяце использовало 2,3 млрд куб. м, что на 12% меньше, чем в декабре 2013 года», - говорится в сообщении НАК.

Читайте такжеУкраина за год снизила с 52% до 36% долю российского газа в общем объеме

Наибольшее превышение лимитов, установленных Кабинетом министров для экономии газа в отопительный сезон, наблюдалось в Ривненской (+ 75%), Черкасской (+ 63%), Тернопольской (+ 61%), Киевской (+ 53%) областях и городе Киеве (+ 40%).

Как ранее сообщал УНИАН, Кабинет министров в условиях значительного дефицита российского газа в июле прошлого года поставил задачу перед промышленными потребителями и предприятиями теплокоммунэнерго (ТКЭ) сократить использование природного газа в отопительный сезон 2014-2015 гг. на 30%, а для бюджетных организаций – на 10%.