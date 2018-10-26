«Центрэнерго». Продать нельзя приватизировать

До конца этого года должен состояться конкурс по продаже государственного пакета акций одной из крупнейших энергогенерирующих компаний страны – «Центрэнерго».

Пока точной даты приватизации предприятия нет, однако основная подготовительная работа уже завершена. Инвестиционный советник, компания Ernst & Young, оценила госпакет акций предприятия в 5,985 млрд грн, а в начале октября Кабинет министров утвердил стартовую цену и условия продажи.

Главная интрига этой попытке приватизации заключается в том, что, судя по многочисленным публикациям в СМИ и заявлениям антикоррупционеров, предприятие (как и распределение его финансов) якобы контролируется окружением президента Украины, в частности – людьми соратника Порошенко Игоря Кононенко.

Если вынести за скобки это обстоятельство, следует признать, что актив – интересный. Использование методики «Роттердам+» при расчете стоимости электроэнергии тепловой генерации превратило в последние годы «Центрэнерго» в «конфетку».

Судите сами – если по итогам 2014 и 2015 годов чистая прибыль предприятия составила 70,6 и 21,86 млн грн, то в 2016 году, когда «Роттердам+» был введен в действие, этот показатель вырос до 386,87 млн грн. Минувший 2017-й год и вовсе стал для «Центрэнерго» ударным – 1,89 млрд грн чистой прибыли.

Однако, несмотря на эти оптимистичные результаты, при анализе условий продажи и реалий работы предприятия возникает мысль о том, что торги по нему могут не состоятся, либо быть отменены в последствии судом. Либо же официальными владельцами объекта станут отнюдь не профессиональные западные инвесторы, а свои «нужные люди».

6 миллиардов – много или мало?

Компания Ernst & Young, выступавшая советником по приватизации «Центрэнерго», оценила принадлежащий государству 73,3%-ный пакет акций предприятия в 5,985 млрд грн (225,48 млн долл). Именно эту стоимость Кабмин утвердил в качестве стартовой цены.

Справка УНИАН.«Центрэнерго» является одним из ведущих производителей электроэнергии в Украине. Государство владеет 78,289% акций компании. В ее состав входят три тепловые электростанции - Углегорская, Змиевская и Трипольская, их суммарная установленная проектная мощность составляет 7665 МВт – 14% генерирующей мощности Украины. «Центрэнерго» поставляет электроэнергию в Киевскую, Харьковскую и Донецкую области.

Если брать во внимание итоговую чистую прибыль «Центрэнерго» в 2017 году в 1,89 млрд грн, то она может показаться вполне адекватной, однако тот же руководитель Фонда госимущества Виталий Трубаров считает, что даже если продажа госпакета акций компании состоится по стартовой цене, то «это будет очень хороший результат». При этом, по его словам, приблизительно такого же мнения относительно справедливости подобной окончательной цены придерживаются советники и партнеры Фонда госимущества.

«С точки зрения начальной цены для проведения торгов, большинство из наших партнеров высказывали опасения, что для стартовой цены это очень высокая цена. Соответственно, эта высокая цена может отпугнуть какое-то количество инвесторов, которые могли бы прийти и участвовать в покупке данного объекта. Будем надеяться, что работа советников по привлечению инвесторов сыграет свою роль», - сказал Трубаров в комментарии УНИАН.

В Фонде госимущества не ожидают, что конечная цена продажи госпакета акций предприятия будет существенно отличаться от стартовой.

«Мы не ожидаем каких-то больших показателей, таких, которые были по «Криворожстали». С учетом того, что цена, по мнению советников, является предельной с точки зрения самого факта продажи, то возможно лишь незначительное увеличение цены», - сказал он.

Эксперт в энергетической сфере, глава «Ассоциации потребителей энергетики коммунальных услуг» Андрей Герус также считает стартовую цену продажи госпакета акций достаточно высокой.

«Я сторонник того, что не обязательно стартовую цену ставить высокой, ведь, в конечном итоге, важна не стартовая, а финальная цена. Для этого нужно привлечь максимальное количество реальных западных стратегических участников, и конкуренция среди многих покупателей сама даст лучшую для государства цену», - заявил он в комментарии УНИАН.

По его словам, высокая стартовая цена «Центрэнерго», в худшем варианте развития событий, может привести к повторению ситуации с приватизацией Одесского припортового завода, когда, установив высокую стартовую цену, власти фактически распугали потенциальных инвесторов, а через несколько лет завод был доведен «до ручки», потому сейчас вряд ли кто-то захочет стать его собственником.

Впрочем, для государства Украина важна не столько конечная сумма сделки, сколько сам факт разгосударствления крупной корпорации, давно ставшей коррупционной кормушкой для определенного круга лиц. Именно на этом аспекте потенциальной продажи в первую очередь акцентируют люди из окружения премьера Гройсмана.

Аншлага инвесторов не наблюдается

В опубликованных Кабмином условиях приватизации предприятия указывается, что новый собственник обязан будет уплатить в госбюджет Украины 30% от прибыли предприятия по итогам 2018 года в виде дивидендов. В принципе, в этом нет ничего особенного. Ведь предприятие, даже в случае удачной продажи, почти весь этот год работает в статусе государственного, что предусматривает выплату дивидендов в госказну.

В нагрузку к госпакету акций причитается соблюдение лицензионных условий осуществления деятельности, а также полная своевременная уплата в бюджет налогов, сборов и других платежей.

Помимо этого, новый собственник должен соблюдать требования Закона Украины «О защите экономической конкуренции», выполнять мобилизационные задания, определенные для предприятия, обеспечивать на складах ТЭС гарантированные запасы угля и резервного топлива, причем, по возможности, должен использоваться уголь, добываемый на шахтах, расположенных на территории Украины.

Обязательным является и сохранение установленной мощности каждой теплоэлектростанции на момент продажи, соблюдение требований природоохранного законодательства и разработка в течение года после продажи плана мероприятий общества по охране окружающей среды.

Условия продажи несут в себе нагрузку и по «социалке» – нельзя допускать не только задолженность по выплате зарплаты работникам, но увольнять их по инициативе нового владельца в течение шести месяцев с даты продажи.

Учитывая стартовую цену и условия продажи госпакета акций «Центрэнерго», можно констатировать, что госчиновники проделали большую работу, чтобы не отпугнуть серьезного инвестора (например, условие сохранения текущего штата компании в течение 6 месяцев после оформления сделки можно считать более, чем гуманным – не только в украинских, но и общеевропейских реалиях). Однако, несмотря на все эти нюансы, по словам главы Фонда госимущества, сейчас большого интереса к «Центрэнерго» со стороны потенциальных покупателей не наблюдается.

«Предприятие само по себе, с точки зрения ресурсов, достаточно инвестиционно привлекательное, но все-таки это предприятие относится к группе так называемой «грязной энергетики», а большинство европейских и мировых компаний, которые занимаются отраслью энергетики, уже от «грязной энергетики» отходят. Поэтому перечень потенциальных инвесторов, которые готовы заходить к нам в страну и работать в этом направлении, безусловно, есть, но большого ажиотажа на сегодняшний день мы не испытываем», - сказал Трубаров в комментарии УНИАН.

Также он добавил, что инвестиционный советник при определении стартовой цены работал по старому закону о приватизации госимущества, потому не учитывал ряд факторов, например, экологические и форс-мажорные риски и расположение одного из объектов «Центрэнерго» - Углегорской ТЭЦ –недалеко от зоны разграничения на Донбассе.

Для эксперта Андрея Геруса отсутствие особого интереса к предприятию со стороны западных инвесторов не является неожиданностью.

«Проблема «Центрэнерго» - не только стартовая цена, но и то, что оно продается без ресурсной базы. Шахта «Краснолиманская» (крупнейшим потребителем угля из которой и является «Центрэнерго», - УНИАН) продается отдельно. Суммарно эти активы стоят гораздо дороже, чем каждый по отдельности, и такими раздельными продажами инсайдеры процесса могут управлять им в своих интересах», - пояснил он.

Также Герус полагает, что время приватизации выбрано не совсем удачно – по его мнению, в период перед началом зимы вряд ли стоит ожидать, что инвесторы, сломя голову, побегут торговаться за «Центрэнерго».

Ожидаемый срыв конкурса

Всем известны неудачные попытки приватизации «Одесского припортового завода», когда, установив высокую стартовую цену, власти распугали потенциальных покупателей, а сами торги были провалены. Сегодня есть вероятность, что этот путь может повторить и «Центрэнерго».

Тем более, что горькие провалы по этому предприятию тоже есть. К примеру, еще в 2015 году тогдашний премьер-министр Арсений Яценюк нашел покупателя в лице французского энергетического гиганта Gaz de France. Однако сделка не состоялось, поскольку человек президента в правительстве – министр энергетики Владимир Демчишин, выходец из скандально известной компании ICU – заблокировал продажу, отказывшись передавать Фонду госимущества акции «Центрэнерго» (на тот момент формально они принадлежали Минэнерго).

Так что и сейчас конкурс может быть сорван из-за отсутствия серьезных претендентов, которые не захотят заходить на территорию, контролируемую людьми из окружения Петра Порошенко. Именно такого мнения придерживается Андрей Герус. Эксперт уверен: в этом году госпакет акций «Центрэнерго» не будет продан, для этого созданы все условия.

«Первое – это ресурсная база. Тем, что продажу шахты «Краснолиманская» сделали отдельным процессом, уже отбили желание некоторых инвесторов. Я не верю, что «Центрэнерго» будет куплено сейчас. Поэтому оно останется государственным, и на нем и дальше будут сидеть «смотрящие»», - заявил он в комментарии УНИАН.

Правда, есть и второй путь – «Центрэнерго» все же продадут. Но продадут в «свои руки». Таким образом произойдет легализация вхождения людей из окружения президента на предприятие.

Впрочем, и один, и второй путь – чрезвычайно опасны для государства. Ведь попытка приватизировать этот энергетический гигант происходит публично, а Украине сейчас очень нужно продемонстрировать хороший и удачный пример честной большой приватизации. Этого ждут в МВФ – и этого жаждут реальные зарубежные инвесторы, которые по-прежнему не шибко спешат вкладываться в политизированную украинскую экономику.

Провал конкурса (в том числе, сомнительная продажа) будет свидетельствовать о том, что слова власти о прозрачности и честности все еще расходятся с реальными делами. Украина окончательно потеряет доверие и тогда о больших зарубежных инвестициях можно будет надолго забыть.

Даже без потенциального скандала с предстоящей попыткой продать «Центрэнерго», ситуация и так непростая. «Доверие» западных финансистов к Украине дошло до того, что ни одна серьезная зарубежная компания не захотела становиться инвестиционным советником по подготовке к продаже достаточно привлекательных предприятий - «Сумыхимпрома» и «Азовмаша». Не говоря уже о том, что уже несколько раз срывается конкурс на поиск советников для ОАО «Ориана» и НАК «Украгролизинг». По словам источников УНИАН в правительстве, причина якобы в том, что, в ходе предыдущих подготовок к продаже ряда госпредприятий инвестиционные советники сталкивались с прямым давлением и даже преследованиями со стороны украинских правоохранительных органов (находящихся в сфере влияния Администрации президента).

А, если инвесткомпании с большим международным опытом не хотят даже за солидное вознаграждение заниматься поиском покупателей на украинские предприятия, то очевидна вероятность и того, что никто из зарубежных компаний на наши активы не позарится.

Так ли это – увидим в ноябре-декабре.

Дмитрий Шварц