Запасы газа в хранилищах превысили 17 миллиардов кубов
17:13, 25 октября 2018Энергетика
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Газовые хранилища заполнены на 54%.
Иллюстрация REUTERS
Запасы природного газа в подземных хранилищах составили 17,01 млрд куб. м по состоянию на 23 октября.
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Об этом свидетельствуют данные оператора газотранспортной системы Украины госкомпании «Укртрансгаз».
По данным компании, 23 октября в хранилища было закачано 26,93 млн куб. м газа. Газовые хранилища заполнены на 54%.
Как сообщал УНИАН, Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" заявляет, что запасов природного газа в размере 16 млрд куб. м в подземных хранилищах достаточно для комфортного прохождения отопительного сезона 2018/2019 годов.
В 2018 год наша страна вошла с рекордными за последние 5 лет запасами газа – 14,7 млрд куб. м.
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