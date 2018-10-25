Запасы газа в хранилищах превысили 17 миллиардов кубов

Газовые хранилища заполнены на 54%.

Запасы природного газа в подземных хранилищах составили 17,01 млрд куб. м по состоянию на 23 октября.

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Об этом свидетельствуют данные оператора газотранспортной системы Украины госкомпании «Укртрансгаз».

По данным компании, 23 октября в хранилища было закачано 26,93 млн куб. м газа. Газовые хранилища заполнены на 54%.

Как сообщал УНИАН, Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" заявляет, что запасов природного газа в размере 16 млрд куб. м в подземных хранилищах достаточно для комфортного прохождения отопительного сезона 2018/2019 годов.

В 2018 год наша страна вошла с рекордными за последние 5 лет запасами газа – 14,7 млрд куб. м.