Россия продает украинский уголь с Донбасса в Турцию и Польшу, смешивая его со своим – Климкин

Министр подчеркнул, что необходимо прекратить российскую практику манипуляций с украинским углем.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявляет об обоснованных подозрениях, что Россия поставляет украинский уголь с оккупированного Донбасса в Турцию и Польшу.

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Об этом дипломат сказал на пресс-конференции в Украинском католическом университете во Львове.

«У нас есть информация, что с российской стороны существуют манипуляции с углем с оккупированных территорий», - заявил Климкин.

Он сказал, что российская сторона смешивает украинский уголь с российским, чтобы нельзя было «химически выявить» такой факт.

«И затем он идет в Турцию. Сейчас тоже идет расследование, и кстати, именно такой уголь, у нас есть обоснованные подозрения, шел в Польшу. Я позавчера об этом тоже с господином Чапутовичем говорил (Яцеком Чапутовичем - министром иностранных дел Польши - УНИАН)», - сообщил Климкин.

Он добавил, что это не так просто выявить, «поскольку это сложный микс».

«Мы должны последовательно это сделать, чтобы этих манипуляций не было», - подчеркнул Климкин.

Справка УНИАН. Украина из-за боевых действий на востоке страны испытывает значительный дефицит угля, в первую очередь энергетического (антрацита), добыча которого сконцентрирована в Донецкой и Луганской областях, в районах, подконтрольных боевикам. Энергокомпании начали переводить блоки ТЭС, которые ранее работали на антраците, на газовые марки угля, что привело к росту потребления топлива марки «Г». Добыча не успевает расти вслед за ростом потребления газового угля, поэтому возник дефицит и этого вида топлива. Для решения этой проблемы энергокомпании заключали контракты на импорт угля из ЮАР и США.

По данным Минэнергоугля, добыча энергетического и коксующегося угля в Украине в 2017 году сократилась на 14,6% по сравнению с 2016 годом – до 34,916 млн тонн.