АМКУ рассмотрит жалобу компании-представителя российского поставщика на «Энергоатом»

В своей жалобе Укрспецэнергопостач утверждает, что «Энергоатом» нарушил порядок проведения процедуры закупки запасных частей к насосам производства ОАО «Сумское машиностроительное научно-производственное объединение им. Фрунзе» (г. Сумы). В жалобе говорится, что применив переговорную процедуру закупки запчастей к насосам у НПО им. Фрунзе, Энергоатом нарушил интересы Укрспецэнергопостач, как поставщика аналогичного оборудования российского производства.

В свою очередь «Энергоатом» сообщил, что решение о проведении указанной процедуры закупки было принято с учетом предельных сроков изготовления и поставки необходимых запасных частей, а также факта того, что сам жалобщик - Укрспецэнергопостач ранее уже сообщал о невозможности поставить нужную продукцию в установленные сроки. Кроме того, тем же самым предприятием сорваны сроки поставки запасных частей для главных циркуляционных насосов (ГЦН-195) по уже заключенным договорам с Энергоатомом.

Напомним, что Укрспецэнергопостач уже второй раз пытается заблокировать Энергоатому закупку критически важного для безопасности функционирования энергоблоков атомных электростанций. (ГЦН-195 используется в трубопроводных системах охлаждения первого контура ядерных реакторов типа ВВЭР-1000 для обеспечения отвода тепла от реакторной установки).

18 ноября 2014 Админколлегия АМКУ удовлетворила жалобу Укрспецэнергопостач о нарушении со стороны Энергоатома порядка проведения процедуры закупки запасных частей к насосам производства НПО им. Фрунзе. В своих выступлениях на слушаниях в АМКУ представители Укрспецэнергопостач утверждали, что НПО им. Фрунзе не имеет права на производство запчастей для ГЦН-195, потому что соответствующая техническая документация принадлежит российским предприятиям и в Украину не передавалась. Удовлетворив жалобу Укрспецэнергопостач, АМКУ по сути заблокировал Энергоатому поставки оборудования от украинских производителей в пользу российской компании, которая производит аналогичное оборудование.