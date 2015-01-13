Последняя партия южноафриканского угля разгружается в Ильичевском порту
Последняя партия энергетического угля в объеме 77,9 тыс. тонн по контракту на закупку 500 тыс. тонн угля из Южно-Африканской Республики 10 января прибыла в Ильичевский морской торговый порт на судне Rosco Poplar.
Согласно сообщению порта, на данный момент ведутся работы по разгрузке судна, которые планируется завершить 16 января. Выгрузка угля производится двумя причальными контейнерными перегружателями в грейферном режиме. Интенсивность грузовых работ составляет порядка 15 тыс. тонн угля в сутки.
Также сообщается, что с начала ноября 2014 года Ильичевский порт обработал три судна с углем из ЮАР: Scotian Express, Bottiglieri Challanger и сейчас Rosco Poplar.
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Как сообщал УНИАН, с октября 2014 года Украина импортировала 500 тыс. тонн угля из ЮАР через компанию Stell Month. Первые два судна закупила государственная компания «Укринтерэнерго», третье и четвертое — энергохолдинг ДТЭК, последнюю партию из пятого и шестого судов снова закупило «Укринтерэнерго». На каждом судне находится около 80 тыс. тонн угля.
В начале декабря был задержан руководитель госпредприятия «Укринтерэнерго», которое приобрело, по мнению Генпрокуратуры, некачественный уголь в ЮАР.
По данным Генпрокуратуры, в результате неоднократного подписания дополнительных спецификаций к указанному контракту и изменений к нему фактическая стоимость приобретенного угля возросла с начальных 86 долл. за метрическую тонну до 134 долл. Кроме того, в Генпрокуратуре отмечали, что уголь из ЮАР не пригоден для сжигания на украинских ТЭС. В ГПУ считают, что убытки от контракта на закупку некачественного южноафриканского угля по завышенной цене составляют 846 млн грн.
При этом первый заместитель министра энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Зюков рассказал, что только на первом судне уголь имел более низкую калорийность, чем это требовалось по документации, однако он все равно был сожжен на украинских теплоэлектростанциях в смеси с другими углями.
По его словам, средняя цена по первым двум кораблям была 112 долл. за тонну с доставкой на электростанции, а средняя цена по пятому и шестому — 99 долларов.
При этом Зюков сообщил, что сейчас ведутся переговоры с послом из ЮАР относительно возможности дальнейших закупок угля из Южной Африки напрямую или через других посредников.