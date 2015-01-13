Последняя партия южноафриканского угля разгружается в Ильичевском порту

Согласно сообщению порта, на данный момент ведутся работы по разгрузке судна, которые планируется завершить 16 января. Выгрузка угля производится двумя причальными контейнерными перегружателями в грейферном режиме. Интенсивность грузовых работ составляет порядка 15 тыс. тонн угля в сутки.

Также сообщается, что с начала ноября 2014 года Ильичевский порт обработал три судна с углем из ЮАР: Scotian Express, Bottiglieri Challanger и сейчас Rosco Poplar.

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Как сообщал УНИАН, с октября 2014 года Украина импортировала 500 тыс. тонн угля из ЮАР через компанию Stell Month. Первые два судна закупила государственная компания «Укринтерэнерго», третье и четвертое — энергохолдинг ДТЭК, последнюю партию из пятого и шестого судов снова закупило «Укринтерэнерго». На каждом судне находится около 80 тыс. тонн угля.

В начале декабря был задержан руководитель госпредприятия «Укринтерэнерго», которое приобрело, по мнению Генпрокуратуры, некачественный уголь в ЮАР.

По данным Генпрокуратуры, в результате неоднократного подписания дополнительных спецификаций к указанному контракту и изменений к нему фактическая стоимость приобретенного угля возросла с начальных 86 долл. за метрическую тонну до 134 долл. Кроме того, в Генпрокуратуре отмечали, что уголь из ЮАР не пригоден для сжигания на украинских ТЭС. В ГПУ считают, что убытки от контракта на закупку некачественного южноафриканского угля по завышенной цене составляют 846 млн грн.

При этом первый заместитель министра энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Зюков рассказал, что только на первом судне уголь имел более низкую калорийность, чем это требовалось по документации, однако он все равно был сожжен на украинских теплоэлектростанциях в смеси с другими углями.

По его словам, средняя цена по первым двум кораблям была 112 долл. за тонну с доставкой на электростанции, а средняя цена по пятому и шестому — 99 долларов.

При этом Зюков сообщил, что сейчас ведутся переговоры с послом из ЮАР относительно возможности дальнейших закупок угля из Южной Африки напрямую или через других посредников.