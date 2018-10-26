Коболев перевел свою скандальную миллионную премию в США – боится ареста активов в Украине

Глава "Нафтогаза" получил премию в 7,9 млн долларов за победу над "Газпромом" в Стокгольмском суде.

Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев пояснил перевод своей миллионной премии за победу над «Газпромом» в Стокгольмском арбитраже маме в США.

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"Я перевел деньги маме в Америку. Она там живет с 2006 или 2008 года, больше десяти лет точно. Если я проиграю апелляцию в 8 млрд гривень против меня, то что случится с моим имуществом здесь?" - сказал Коболев в интервью LB.ua. На предположение журналиста, что все его имущество будет арестовано, глава "Нафтогаза" ответил утвердительно.

"Представьте себя на моем месте. Я в принципе никогда не храню больших денег здесь на счету именно по этой причине. Я понимаю, что по фактам, которые связаны с работой «Нафтогаза», сейчас открыто огромное количество дел — у меня есть толстенная папка с этими делами, я их периодически листаю. Там и НАБУ, и прокуратура — все есть. Сами по себе эти расследования — нормальный процесс, я к этому отношусь спокойно. Но ни одно из этих дел не было закрыто, все они в подвешенном состоянии. И это создает существенный риск", - пояснил Коболев.

Напомним, Коболев получил премию в 7,9 млн долларов за победу "Нафтогаза" над "Газпромом" в Стокгольмском суде.

Как сообщал УНИАН, наблюдательный совет «Нафтогаза» принял решение о выплате сотрудникам компании премий в 46,3 млн долл. в связи с победой в Стокгольмском арбитражном суде по транзитному контракту, по решению которого российский госходинг «Газпром» должен выплатить украинской компании 4,6 млрд долл.

При этом с учетом решения арбитража по контракту на поставки газа, окончательная сумма расчетов между компаниями составляет 2,6 млрд долл. в пользу «Нафтогаза».

Сумма премии была разделена на две части. В мае этого года должна была быть выплачена первая часть премий на сумму 20,7 млн долл. Эта сумма соответствует 1% от объема выигрыша, уже признанного в финансовой отчетности «Нафтогаза» за 2017 год.

Остальные премии будут выплачиваться в течение трех лет исключительно при условии успешного взыскания с «Газпрома» остатка выигрыша (2,6 млрд долл.).

В начале июня премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что не поддерживает выделение таких высоких премий в нынешнее время, и обратился в наблюдательный совет «Нафтогаза» с предложением пересмотреть решение о выплате сотрудникам компании премий в 46,3 млн долл.

В сентябре Шевченковский районный суд Киева оштрафовал главу Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева на 1,7 тыс. грн за непредставление запрашиваемой народным депутатом Украины информации о премии в размере 46,3 млн долл. руководству «Нафтогаза» за победу в Стокгольмском арбитраже.