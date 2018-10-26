Облгазы задолжали "Нафтогазу" примерно $2 миллиарда - Коболев

По словам главы правления, приоритет компании - изменение схемы торговли газом, устранение посредников.

Газопоставляющие компании для населения (облгазы, газсбыты), большинство из которых принадлежит бизнесмену Дмитрию Фирташу, задолжали Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" 2 млрд долл. за природный газ.

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Об этом в интервью lb.ua сообщил глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев.

"Облгазы, на секундочку, суммарно должны «Нафтогазу» примерно 2 млрд долларов. Эта цифра очень хорошо корреспондируется с той цифрой, которую сейчас пытается получить переговорная команда от МВФ. Если бы господин Фирташ рассчитался с «Нафтогазом, то часть из этих 2 миллиардов мы заплатили бы в бюджет. Может быть и МВФ не нужен был бы?", - заявил он.

По его словам, объем газа, который должны, - зафиксирован, задолженность доказана.

"Конечно, долг признан с обеих сторон. Просто не рассчитываются. Мы судимся с ними, но перспективы в судах нет, так как они ничем значимым не владеют. «Рога и копыта», проще говоря", - уточнил Коболев.

Он добавил, что приоритет «Нафтогаза» - изменение схемы торговли газом, устранение посредников.

"Наш приоритет — изменение схемы торговли газом, устранение посредников в цепочке “Нафтогаз” - облгазсбыт - население. Эти схемы - неэффективные и коррупционные. И мы собрали факты, доказывающие это... Есть и цепочка прохождения этого газа, и «черный ящик» на пути этого газа в виде облгазов, которые никто не контролирует, и мы не понимаем, что там внутри происходит. Потому что нет аудита работы облгазов. Может быть, в бизнес-центре «Парус» знают, что там, может быть (очевидный намек на подконтрольность ряда облгазов структурам олигарха Дмитрия Фирташа, ключевые партнеры которого имеют офис в «Парусе» - «Левый берег»). Хотя я и в этом не уверен" - сообщил Коболев.

Также он заявил, что быть монополистом — не запрещено, запрещено злоупотреблять монопольным положением.

Как сообщал УНИАН, 22 октября "Нафтогаз" призывал руководство страны решить проблему многомиллиардных неплатежей за газ со стороны облгазов, большинство из которых принадлежит бизнесмену Дмитрию Фирташу.

Тогда же главный коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что из-за существования газсбытов, «Нафтогаз» недополучит 12,2 млрд грн.

«Нафтогаз» создал три дочерних компании для поставок газа напрямую промышленности, теплокоммунэнерго и населению, исключая из цепочки поставок облгазы, большинство из которых принадлежит бизнесмену Дмитрию Фирташу.

Населению газ будет поставлять компания «Газопоставляющая компания «Нафтогаз Украины» (ГПК), теплокоммунэнерго – «Газопоставляющая компания «Нафтогаз Тепло», коммерческим клиентам – «Газопоставляющая компания «Нафтогаз Трейдинг».

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают порядка 90% газа и нефти в стране. НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через сеть АЗС.