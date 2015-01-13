Bloomberg: Америка может проиграть войну за цену на нефть

Леонид Бершидский в своей статье, которая называется «Америка может проиграть войну за цену на нефть», опубликованной на сайте Bloomberg.com, пишет, что финансовая катастрофа, которая произошла в России после того как в течение четырех последних месяцев цена на нефть марки Brent упала на 50 %, отодвинула на задний план кризис, который потенциально может настигнуть американскую сланцевую промышленность в 2015 г. Пора, наконец, обратить на это внимание, поскольку Саудовская Аравия и другие ближневосточные страны, которые являются главными производителями нефти, не отступят и не сократят добычу, а цена уже близка к тому уровню, при котором производство в США начнет закрываться.

Представители ведущих стран-членов ОПЕК на прошлой неделе говорили о том, что они не будут сокращать добычу нефти независимо от того, насколько низкой будет цена. Министр нефтяной промышленности Саудовской Аравии Али Аль-Наими заявил, что даже цена 20 долларов за баррель не заставит их передумать. Сначала американцы отвечали уверенно: американские производители нефти достаточно устойчивы; они не остановят производство даже при очень низких отпускных ценах, поскольку предельная себестоимость выкачки из существующих скважин еще ниже; ОПЕК проиграет, так как система социальной защиты в ее странах-членах зависит от цен на нефть; и в любом случае, ОПЕК уже отжила свое.

Такой оптимизм напомнил высокомерную реакцию России, когда цены только начинали падать: в октябре президент России Владимир Путин сказал, что «ни один из серьезных игроков» не заинтересован в цене на нефть ниже 80 долл. Такое самоуспокоение привело Россию на край пропасти: в пятницу агентство Fitch понизило кредитный рейтинг страны до уровня на одну ступень выше «мусорного», и, вероятно, понизит еще больше, поскольку рубль продолжает девальвировать, а цены на нефть – падать.

Во время ценовых войн не стоит вести себя самоуверенно. В действительности пострадают абсолютно все, и победа может быть только относительной. Победителем будет тот, кто может больше всех вынести. Предварительно я бы сделал ставку на Саудовскую Аравию и, хотя это может показаться нелогичным, на Россию.

На данный момент единственным признаком того, что добыча нефти в США может сократиться, является то, что действующих буровых вышек в стране становится меньше. Их число уменьшилось до 1750 на прошлой неделе, это на 61 меньше, чем неделю назад, и на четыре меньше, чем год назад. Добыча нефти, однако, по-прежнему находится на рекордном уровне. В течение недели с 29 декабря по 2 января, когда число действующих вышек уменьшилось, в день добывали по 9,13 млн. баррелей нефти – больше, чем когда-либо. Нефтяные компании прекращают производство только в своих худших скважинах, из которых добывают очень незначительное количество нефти в день – при нынешних ценах, эти скважины не компенсируют затраты на арендную плату за оборудование. Так как никто не сокращает производство, цена продолжает снижаться; сегодня цена на нефть марки Brent составляет 48,27 долл. за баррель и продолжает понижаться.

Все это в конечном итоге будет иметь последствия. Согласно свежему анализу консалтинговой компании Wood Mackenzie, «когда цена на нефть марки Brent будет составлять 40 долл. за баррель и ниже, это заставит производителей сократить добычу до того уровня, пока не произойдет значительное снижение мировых поставок нефти. При цене нефти марки Brent 40 долл., 1,5 млн. баррелей в день означает негативное движение наличности, при этом большая часть поступает из нефтеносных песков в Канаде, затем из США и Колумбии».

Это не значит, что как только цена на нефть марки Brent снизится до 40 долл. – а именно этого теперь ожидает Goldman Sachs после того, как стало понято, что страны ОПЕК не собираются уступать – добыча сланцевого газа автоматически сократиться на 1,5 млн. баррелей в день. Многие американские добытчики нефти, использующие гидроразрыв пласта, будут продолжать качать в убыток, поскольку им нужно возместить долги: около 200 млрд. долл. в общей сложности, что можно сравнить с финансовыми потребностями российских государственных энергетических компаний.

Проблема, с которой сталкиваются американские добытчики нефти, заключается в том, что невозможно рефинансировать эти долги, когда терпишь убытки. В какой-то момент, если цены будут оставаться низкими, компании с наибольшим количеством долгов обанкротятся, а более успешные компании не смогут поглотить их, поскольку у них не будет ни достаточного количества денег, ни уверенности инвесторов, которая могла бы им помочь обеспечить выплату долгов.

Неплатежеспособность и невозможность расширения в итоге приведут к сокращению производства. Управление энергетической информации США по-прежнему прогнозирует, что добыча нефти в США будет составлять в среднем 9,3 млн. баррелей в день, то есть на 700 тыс. баррелей в день больше, чем в 2014 г. Но если цена на нефть марки Brent опустится до 40 долл., об этом прогнозе можно забыть. Даже сейчас его можно назвать слишком оптимистичным.

Что касается Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов, они будут просто продолжать добывать нефть. Это страны, а не компании, и они не могут просто прикрыть лавочку и уйти домой – им нужно финансировать свои бюджеты, а нефть заменить нечем для пополнения золотовалютных резервов. Россия, третий по величине производитель нефти в мире после США и Саудовской Аравии, находится в гораздо более шатком положении, чем нефтяные монархии Ближнего Востока, но она в точно такой же ситуации: нефть имеет жизненно важное значение для нее.

Это сражение может быть жестоким и длительным, и каким будет его исход, никто не знает наверняка. Цену на нефть нельзя назвать гибкой по отношению к краткосрочным изменениям в спросе и предложении. В этом году цена будет зависеть в значительной степени от новостей и реакции рынка на них. Волна банкротств в сфере сланцевой промышленности США, вероятно, приведет к росту цены на нефть, поскольку это будет воспринято как негативный фактор для поставок. Предсказать, насколько высоко она поднимется, тем не менее, невозможно. На самом деле она может подняться до достаточно высокого уровня, который позволит консолидировать усилия американских производителей сланцевого газа, подарив этой отрасли второе дыхание, в результате чего страны ОПЕК, Россия, Мексика и Норвегия столкнутся с еще большими проблемами. Либо же цены установятся на таком уровне, который заставит США забыть о своем сланцевом буме, что негативно скажется на экономическом восстановлении страны.

Возможно, для правительства США настало время подумать о том, не хочет ли оно повысить ставки в этой ценовой войне, ведя ее, как суверенное государство. Это может означать оказание финансовой помощи или временное субсидирование американских производителей сланцевого газа. В конце концов, в данный момент они конкурируют с государствами, а не с компаниями, такими же, как они.