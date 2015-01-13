Нефть на мировых рынках продолжает дешеветь

После обеда фьючерсы на Brent подешевели на $1,60 до $45,83 за баррель, а фьючерсы на WTI - на $1,35 до $44,72. Цены на оба эталона снижаются семь недель подряд и находятся на минимальных уровнях с марта 2009 года, сообщает Рейтер.

"Череда пессимистичных прогнозов (стоимости нефти), сделанных аналитиками, оказывает давление на цены", - говорится в отчете банка ANZ.

Аналитики банка Goldman Sachs снизили прогноз среднегодовой цены Brent в 2015 году до $50,40 за баррель с $83,75, а прогноз для WTI - до $47,15 за баррель с $73,75. По их мнению, инвестиции в добычу сланцевой нефти начнут сокращаться, если американский эталон будет стоить около $40 значительную часть первого полугодия.

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Аналитики голландского банка ABN Amro снизили прогноз среднегодовой цены Brent в 2015 году до $60 за баррель, а WTI - до $55.

Импорт нефти в Китае в декабре достиг рекордного значения, впервые превысив 7 миллионов баррелей в сутки.

Министр нефтяной промышленности ОАЭ сказал, что не ожидает внезапного роста цен на нефть, и подтвердил, что ОПЕК не изменит стратегию в сфере добычи.