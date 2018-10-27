Кабмин опубликовал "газовое постановление": в 2020 году цена на газ для населения может вырасти до 12 тысяч гривень (документ)

Цены на газ для населения будут расти в три этапа.

Кабинет министров опубликовал на своем портале постановление, согласно которому цены на газ для населения будут расти в три этапа.

Указанное постановление Кабмина была опубликовано на Правительственном портале в четверг, но впоследствии было удалено, сообщает "Экономическая правда".

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Согласно документу, в период с 1 ноября 2018 года по 1 мая 2019 года цена на газ для населения составит 6235,5 гривны без НДС, расходов на транспортировку и надбавки облгазов.

Вместе с НДС, расходами на транспортировку и надбавками облгазов цена на газ для нужд населения составит 8550 гривень за 1 тысячу кубических метров, о чем было объявлено правительством ранее.

С 1 мая 2019 года по 31 декабря 2019 года цена на газ для населения, согласно расчетам издания, должна составлять примерно 9851,66 гривна за 1 тысячу кубометров.

А с 1 января 2020 года "рыночная" цена на газ для населения при условии сохранения показателя базовой цены установится на уровне примерно 12313,85 гривень, согласно документу.

Как сообщал УНИАН, сейчас цена газа для населения составляет 4942 гривны за тысячу кубометров, а с учетом налога на добавленную стоимость и сборов, которые включают транспортировку, - 6958 гривен за тысячу кубометров.

Вопрос определения цены газа для нужд населения является предметом переговоров Украины с Международным валютным фондом. Представители Фонда настаивают на том, что стоимость "голубого топлива" должна выровняться (подняться) до уровня импортного паритета.