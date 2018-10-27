Кабмин опубликовал решение о повышении цены на газ для населения на 23,5% с 1 ноября

Данное постановление вступает в силу с 1 ноября 2018 года и действует до 1 мая 2020 года.

Кабинет министров опубликовал решение о повышении цены на газ для населения на 23,5% с 1 ноября.

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Соответствующее постановление от 19 октября 2018 года № 867 "Об утверждении Положения о возложении специальных обязанностей на субъектов рынка природного газа для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка природного газа" опубликовано на правительственном портале.

"Утвердить Положение о возложении специальных обязанностей на субъектов рынка природного газа для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка природного газа... Это постановление вступает в силу с 1 ноября 2018 года и действует до 1 мая 2020 года", - говорится в документе.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров с 1 ноября повысил цену на газ для населения на 23,5%, до 8550 грн за тысячу кубометров. По словам премьера, сначала Международный валютный фонд требовал повысить цену на газ на 60%.

На сегодняшний день цена газа для населения составляет 4942 грн за тысячу кубометров, а с учетом налога на добавленную стоимость и сборов, включающих транспортировку, - 6958 грн за тысячу кубометров.

Вопрос определения цены газа для нужд населения является предметом переговоров Украины с Международным валютным фондом. Представители Фонда ранее настаивали на том, что стоимость «голубого топлива» должна быть выровнена (поднята) до уровня импортного паритета.