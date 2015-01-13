Доходы "Газпрома" от экспорта газа продолжают сокращаться

Доходы "Газпрома" от экспорта газа в январе-ноябре 2014 года сократились по сравнению с тем же периодом годом ранее на 15,7% до 50,679 млрд долларов, говорится в материалах Федеральной таможенной службы (ФТС) России, передает Прайм.

При этом за отчетный период "Газпром" уменьшил экспорт газа на 9,8% до 158,7 млрд кубометров против 176 млрд кубометров годом ранее.

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В дальнее зарубежье экспорт природного газа составил 115 млрд кубометров, в ближнее зарубежье - 43,7 млрд кубометров.