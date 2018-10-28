Регуляторная служба не согласовала проект решения о повышении цен на газ для населения

Государственная регуляторная служба Украины не согласовала проект постановления Кабинета министров о повышении цен на газ для населения.

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«Принятие проекта в предложенной редакции может привести к монополизации рынка природного газа НАК «Нафтогаз Украины», невыполнению Украиной её обязательств по договору об учреждении Энергетического сообщества», - говорится в решении, опубликованном на сайте службы.

Также отмечается, что в документе отсутствует анализ регуляторного влияния на рыночную среду, обеспечение прав и интересов субъектов хозяйствования, граждан и государства, а также обоснование соответствия проекта принципам регуляторной политики.

В службе подчеркнули, что разработчиками постановления не были соблюдены принципы государственной регуляторной политики, определенные законодательством.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины с 1 ноября повысил цену на газ для населения на 23,5%, до 8550 грн за тысячу кубометров. По словам премьер-министра, сначала Международный валютный фонд требовал повысить цену на газ на 60%.

На сегодняшний день цена газа для населения составляет 4942 грн за тысячу кубометров, а с учетом налога на добавленную стоимость и сборов, которые включают транспортировку, - 6958 грн за тысячу кубометров.

Вопрос определения цены газа для нужд населения является предметом переговоров Украины с Международным валютным фондом. Представители Фонда ранее настаивали на том, что стоимость «голубого топлива» должна быть выровнена (поднята) до уровня импортного паритета.