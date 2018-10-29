Члены набсовета "Укрэнерго" в год будут получать по 1,37 миллиона гривень вознаграждения

В набсовет компании входит 7 членов: 3 от государства и 4 независимые.

Назначенные 19 октября члены наблюдательного совета Объединенной энергосистемы страны - компании «Укрэнерго» в год будут получать по 1,37 млн грн вознаграждения (до налогооблажения).

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Об этом говорится в приказе Министерства энергетики и угольной промышленности №533 от 25 октября.

Соответствующий приказ утверждает условия договоров с членами набсовета.

Всего в набсовет компании входит 7 членов: 3 от государства и 4 независимы.

Согласно условиям договора, срок его действия составляет 3 года.

Членам набсовета также компенсируются расходы на проезд, проживание и другие обоснованные расходы, а если он избран главою набсовета - то размер дополнительного вознаграждения составляет 20% от годового вознаграждения.

Как сообщал УНИАН, в начале октября правительство утвердило набсовет «Укрэнерго».

19 октября Министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик подписал приказ о назначении членов наблюдательного совета оператора «Укрэнерго»

От государства в набсовет вошли: Сергей Кушнир - заместитель государственного секретаря Кабинета министров, Максим Немчинов - госсекретарь Министерства энергетики и угольной промышленности и Александр Поплавский - советник вице-премьер-министра Владимира Кистиона.

Независимыми членами набсовета стали: Шевки Аджунер - глава набсовета ПАО "Укрзализныци", бывший директор Европейского банка реконструкции и развития в Украине, Педер Андреасен - президент и исполнительный директор компании Energinet (Дания), Оливье Апперт - исполнительный директор Академии технологий (Франция), Луиджи де Франсиско - соучредитель и исполнительный директор DFC Economics (Италия).

В июне 2016 года Верховная Рада приняла закон о корпоративном управлении в госкомпаниях, который предусматривает проведение корпоратизации, в частности, создание наблюдательных советов. Предполагается, что эти меры позволят изолировать госпредприятия от политического влияния и упростят доступ компаний к международному рынку капитала.

Корпоратизация предусматривает открытые конкурсы по назначению руководителей госпредприятий, оплату на уровне частного сектора и назначение независимых наблюдательных советов.

Справка УНИАН. Национальная энергетическая компания «Укрэнерго» осуществляет эксплуатацию магистральных и межгосударственных линий электропередачи, а также централизованную диспетчеризацию Объединенной энергосистемы страны. «Укрэнерго» является государственным предприятием, находится в подчинении Министерства энергетики и угольной промышленности.