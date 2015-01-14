Цены на нефть продолжают падать

Сегодня утром фьючерсы на Brent подешевели на $0,54 до $46,05 за баррель, а фьючерсы на WTI - на $0,56 до $45,33. Во вторник цены на оба эталона снизились на 5 процентов до шестилетних минимумов и на некоторое время сравнялись впервые за три месяца, сообщает Рейтер.

Американский эталон как правило дешевле Brent за счет роста добычи сланцевой нефти в США, но после того как ОПЕК в ноябре решила не снижать добычу, избыток нефти ощущается и за пределами США, отчего разница в котировках сокращается.

"Сокращение разрыва, похоже, подкрепляет стратегию Саудовской Аравии по сдерживанию добычи сланцевой нефти и сохранению доли рынка", - говорится в отчете банка ANZ.

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Аналитики говорят об избыточном предложении как WTI, так и Brent, и несколько трейдеров в последние дни зафрахтовали супертанкеры для хранения как минимум 25 миллионов баррелей нефти.

"Наш новейший прогноз предусматривает среднюю цену Brent $45 за баррель в первом квартале", - говорится в отчете банка Nomura.

О вероятности дальнейшего падения цен говорит и то, что нефтехранилищца в США могут быть заполнены на 80 процентов к началу весны, по данным фирмы PIRA Energy Group.

"Последний раз, когда США создавали запасы в декабре, был в разгар финансового кризиса в 2008 году", - говорится в отчете фирмы.