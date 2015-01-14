Shell разрешили экспортировать нефть из США

Англо-голландская Royal Dutch Shell получила разрешение от Министерства торговли США на экспорт американской нефти, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер.

Разрешение на экспорт позволит Shell увеличить экспорт конденсата, однако работа начнется, только когда цены на нефть вырастут и "черное золото" станет прибыльным, заявил представитель компании.

"Решение о сроках любого потенциального будущего экспорта этого продукта будет определяться рентабельностью сделки", — цитирует его агентство. Ранее во вторник стоимость нефти марки Brent падала до 45,23 доллара за баррель, а марки WTI — до 44,38 доллара за баррель, минимума с апреля 2009 года.

Аналогичные разрешения уже получили американские компании Enterprise Products Partners, Pioneer Natural Resources и Peaker Energy.

Ранее ряд крупнейших мировых нефтяных компаний и трейдеров, в том числе Royal Dutch Shell, BP и Vitol, обратились к властям США с просьбой разрешить им экспорт нефти. Начало поставок американской нефти за рубеж может оказать влияние на мировые цены на этот вид топлива, а также на систему торговли нефтью между Европой, Западной Африкой и Северной Америкой.

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Американское законодательство в течение почти 100 лет фактически запрещает экспорт нефти, для которого необходимо специальное разрешение властей страны. До недавнего времени работающие в США компании, за исключением нескольких на Аляске, не были заинтересованы в поставках нефти за пределы страны. Однако добыча "черного золота" выросла до максимума за последние 25 лет, побудив нефтяников искать клиентов за рубежом.

До сих пор США экспортировали минимальные объемы нефти в Канаду по суше. Теперь трейдеры заинтересованы в поставках топлива танкерами из Мексиканского залива на НПЗ, расположенные на побережье Атлантики в Канаде.