АМКУ оштрафовал компанию из группы WOG за сговор на торгах

Комитет оштрафовал компанию за нарушение законодательства о защите экономической конкуренции.

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) оштрафовал компанию «Вог Аэро Джет», которая весной 2018 года сменила название на «Воленс Трейд», входящую в группу компаний WOG, на 4,6 млн грн за антиконкурентные согласованные действия на торгах.

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Согласно сообщению, комитет оштрафовал «Воленс Трейд» на 4,64 млн грн за нарушение законодательства о защите экономической конкуренции в виде антиконкурентных согласованных действий, касающихся искажения результатов торгов.

Как сообщал УНИАН, в январе 2016 года АМКУ начал расследование возможных согласованных антиконкурентных действий операторов рынка светлых нефтепродуктов в 2013-2016 годах. 20 мая, после обращения народных депутатов, премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что синхронные действия трейдеров могут носить признаки сговора по регулированию цен, а сам рост цен на многих АЗС происходит синхронно. 23 мая Антимонопольный комитет Украины завершил расследование относительно наличия антиконкурентных согласованных действий при установлении розничных цен на горючее, по результатам которого выявил нарушения законодательства о защите экономической конкуренции.

В октябре 2016 года Антимонопольный комитет оштрафовал операторов рынка нефтепродуктов, которые являются владельцами сетей АЗС под брендами ОККО, "Параллель", WOG, AMIC, SOCAR, Shell, на 204,3 млн грн за согласованные действия при формировании розничных цен на топливо в 2013-2016 годах.

В октябре 2018 года Хозяйственный суд Киева подтвердил правомерность решения Антимонопольного комитета о наложении штрафа в 16,19 млн грн на компанию «Золотой Экватор» (бренд WOG) за антиконкурентные согласованные действия с другими участниками рынка горючего топлива в течение 2013 – января 2016 годов.