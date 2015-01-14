Британская Times: цены на нефть могут опуститься до $20

Цены на нефть могут опуститься до $20 за баррель, таким образом, установив 20-летний антирекорд, говорится в вышедшем в среду обзоре The Times, передает РБК.

С начала года на американской фьючерсной бирже Nymex общий объем контрактов и опционов по фьючерсам американской нефти WTI с поставкой в июне 2015 года по цене $20 за баррель с отметки, близкой к нулю, к настоящему моменту поднялся до 13 млн баррелей. Об этом свидетельствуют данные биржи. Данный обзор демонстрирует, как за последний месяц обвалились цены на фьючерсы на нефть, делает вывод издание.

13 января цена на нефть марки Brent упала до $45,19 за баррель, побив шестилетний рекорд, напоминает автор обзора. Стоимость нефти марки WTI превысила стоимость Brent впервые с июля 2013 года.

По мнению аналитиков, обесценивание Brent свидетельствует о слабеющей экономике Европы, а также о том, что запрет на экспорт сырой нефти из США, действующий с 1970-х, может быть ослаблен, говорится в обзоре.

12 января один из самых влиятельных на сырьевом рынке банков Goldman Sachs существенно – на $20–33 – понизил прогнозы по мировым ценам на нефть. Аналитики банка прогнозируют, что средняя цена Brent в 2015 году составит $50,4, а в 2016 году – $70 (ранее банк ожидал $83,8 и $90 соответственно). Американская нефть WTI, согласно новому прогнозу Goldman Sachs, будет стоить в среднем $47,1 в 2015 году и $65 в 2016 году (вместо прежних оценок в $73,8 и $80).

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В прогнозе Bank of America Merrill Lynch говорится, что в краткосрочном периоде нефть марки Brent подешевеет до $40 за барр. По мнению аналитиков, это приведет к тому, что сокращать добычу придется либо Саудовской Аравии, либо странам, не входящим в ОПЕК.