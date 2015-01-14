Еврокомиссия хочет согласовать летнюю цену российского газа для Украины до конца зимы

Вице-президент Еврокомиссии по энергетике Марош Шефкович считает необходимым скорейшее обсуждение летнего плана поставок голубого топлива из России в Украину и достижение соглашения до конца зимы.

"Я считаю, что мы должны обсудить это как можно быстрее с тем, чтобы иметь соглашение к концу текущей зимы для поставок (газа) летом и далее. Мы не должны оставлять (решение этого вопроса — ред.) на последний момент", — сказал Шефкович в интервью РИА Новости, отвечая на вопрос, намерен ли он в ближайшем будущем инициировать трехсторонние переговоры с участием представителей России, Украины и Еврокомиссии по летнему газовому пакету.

Зимний план предусматривает поставки российского газа Украине до 31 марта 2015 года.

Шефчович выразил надежду, что решение арбитражного суда в Стокгольме "будет способствовать более долгосрочному решению" вопроса поставок российского газа на Украину.

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Как сообщалось ранее, Шефкович в Москве встретится с вице-премьером РФ Аркадием Дворковичем, министром энергетики Александром Новаком и главой "Газпрома" Алексеем Миллером. Среди тем, которые представитель ЕК хотел обсудить, значился и летний газовый план.