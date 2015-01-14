Болгария хочет, чтобы Россия вместо "Южного потока" создала в стране газовый хаб

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов полагает, что переговоры заместителя председателя Еврокомиссии по энергетическому союзу Мароша Шефковича в Москве, которые пройдут 14 января, дадут окончательный ответ о будущем проекта "Южный поток".

Об этом глава болгарского правительства заявил в интервью газете "Стандарт", передает ТАСС.

"Я договорился с еврокомиссаром Шефковичем, и по итогам переговоров в Москве он сразу сообщит мне о принятых решениях, о том, действительно ли Россия окончательно решила отказаться от проекта "Южный поток", и что Москва думает о перспективах строительства газового хаба", - сказал Борисов.

"Наше министерство энергетики уже готово представить предложения по этому проекту - каким образом он может быть реализован и как будет управляться. Европейская комиссия не будет ни продавать, ни покупать газ, она организует прозрачные процедуры. Очень вероятно, что проект может получиться", - заявил премьер-министр, выразив надежду, что в связи с этим проект газопровода "Набукко-запад" может быть восстановлен.

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Проблемы со строительством "Южного потока" начались после того, как Брюссель в 2012 году запустил в отношении этого проекта расследование на предмет его соответствия требованиям "третьего энергопакета", который, в частности, обязывал российскую сторону отдать независимым компаниям до 50% мощностей будущей магистрали для прокачки их газа.