Депутатам не понравился правительственный законопроект о наказании за кражу газа

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали лишь 184 (при необходимых 226 - УНИАН) из 327 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Верховная Рада отправила данный законопроект на доработку. За это проголосовали 235 из 328 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

В своем выступлении перед депутатами министр энергетики и угольной промышленности Владимир Демчишин отметил, что на сегодняшний день «не в полной мере» регулируется вопрос относительно наказания за разворовывание газа.

Он отметил, что в действующей редакции статьи 1881 Уголовного кодекса предусмотрена ответственность «до трех лет за разворовывание тепловой энергии и электрической энергии», но не предусмотрена ответственность за разворовывание газа.

По словам Демчишина, законопроектом предлагалось ввести уголовное соответствие за разворовывание газа и увеличить срок лишения свободы за разворовывание энергоносителей с 3 лет до 5 лет.

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В то же время народный депутат Егор Соболев заявил, что данным законопроектом «под очень хорошую идею подается очень плохая махинация».

«Дело в том, что сейчас кражи газа в крупных размерах, а именно с этим мы должны бороться, преследуются по другой статье, которой предусмотрено намного более строгое наказание, чем статьей, в которую правительство предлагает внести изменения. Фактически предлагается объединить кражу газа в огромных размерах с мелкими кражами воды и электроэнергии, которые совершают люди», - подчеркнул Соболев.

По его словам, этот законопроект нужно отклонить, а правительство должно предложить введение отдельной статьи в Уголовный кодекс, которой будет предусмотрено жесткое наказание за кражи газа в крупных размерах.