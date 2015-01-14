Украина пока не собирается возобновлять экспорт электроэнергии в Беларусь и Молдову

Украина, испытывающая острый дефицит энергетического угля из-за военных действий на Донбассе, продолжает воздерживаться от экспорта электроэнергии в Беларусь и Молдову во избежание веерных отключений электроэнергии в стране, говорится в сообщении Министерства энергетики и угольной промышленности.

Согласно сообщению министерства, экспорт электроэнергии в энергосистему Республики Беларусь с 1 октября 2014 года по настоящее время прекращен полностью. Экспорт электроэнергии из ОЭС Украины в энергосистему Республики Молдова с 28 ноября 2014 года по настоящее время не осуществляется.

Кроме того, как отмечается в сообщении министерства, для сбалансирования работы ОЭС Украины в условиях дефицита топлива и гидроресурсов ограничено экспортный потенциал «Бурштынского острова», через который осуществляется экспорт электроэнергии в страны ЕС.

Также в министерстве сообщают, что по состоянию на 12 января 2015 года фактический объем импорта электроэнергии из РФ составил 86 млн кВт/ч.

По данным Минэнергоугля, в период с сентября по декабрь 2014 года было импортировано 2,3 млн тонн угля из РФ, ЮАР и Австралии.

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Как ранее сообщал УНИАН, с декабря в Украине начались веерные отключения электроэнергии, которые связаны с дефицитом углей энергетических марок на складах ТЭС из-за военных действий на Донбассе, где расположено большинство шахт.

В таких условиях Украина начала импорт угля дефицитных марок из России, ЮАР и Австралии.